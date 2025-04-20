Ketenangan Pikiran Jadi Kunci Marc Marquez Tampil Konsisten di MotoGP 2025

Marc Marquez tampil cukup konsisten di empat seri awal MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

MARC Marquez tampil cukup konsisten di empat seri awal MotoGP 2025. Pemilik tim Red Bull KTM Tech3, Herve Poncharal, menduga pembalap tim Ducati Lenovo itu sudah mempunyai kuncinya.

Marquez tampil luar biasa dalam empat seri balapan pertama di MotoGP 2025. Pembalap asal Spanyol itu sukses memenangkan tujuh balapan dengan rincian empat sprint dan tiga balapan utama.

1. Gagal 1 Seri

Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)

Pria asal Spanyol itu hanya gagal di satu seri balapan utama karena mengalami insiden. Dengan torehan manis itu, The Baby Alien kini memuncaki klasemen sementara usai mengumpulkan 123 poin.

Poncharal menilai Marquez sangat luar biasa di awal musim ini. Ia mengakui, pembalap berusia 32 tahun tersebut sudah menemui kunci untuk mempertahankan performa terbaiknya setelah sempat terpuruk beberapa musim ke belakang.

“Saya rasa dia (Marc Marquez) telah menemukan ketenangan pikiran. Berada di lingkungan yang tepat, di atas motor yang tepat,” kata Poncharal dikutip dari Motosan, Minggu (20/4/2025).

“Dia telah menemukan apa yang dibutuhkan untuk tampil, dan saya rasa dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu,” sambung pria asal Prancis itu.