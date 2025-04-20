Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ketenangan Pikiran Jadi Kunci Marc Marquez Tampil Konsisten di MotoGP 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 20 April 2025 |04:26 WIB
Ketenangan Pikiran Jadi Kunci Marc Marquez Tampil Konsisten di MotoGP 2025
Marc Marquez tampil cukup konsisten di empat seri awal MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

MARC Marquez tampil cukup konsisten di empat seri awal MotoGP 2025. Pemilik tim Red Bull KTM Tech3, Herve Poncharal, menduga pembalap tim Ducati Lenovo itu sudah mempunyai kuncinya.

Marquez tampil luar biasa dalam empat seri balapan pertama di MotoGP 2025. Pembalap asal Spanyol itu sukses memenangkan tujuh balapan dengan rincian empat sprint dan tiga balapan utama.

1. Gagal 1 Seri

Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)

Pria asal Spanyol itu hanya gagal di satu seri balapan utama karena mengalami insiden. Dengan torehan manis itu, The Baby Alien kini memuncaki klasemen sementara usai mengumpulkan 123 poin.

Poncharal menilai Marquez sangat luar biasa di awal musim ini. Ia mengakui, pembalap berusia 32 tahun tersebut sudah menemui kunci untuk mempertahankan performa terbaiknya setelah sempat terpuruk beberapa musim ke belakang.

“Saya rasa dia (Marc Marquez) telah menemukan ketenangan pikiran. Berada di lingkungan yang tepat, di atas motor yang tepat,” kata Poncharal dikutip dari Motosan, Minggu (20/4/2025).

“Dia telah menemukan apa yang dibutuhkan untuk tampil, dan saya rasa dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu,” sambung pria asal Prancis itu. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178600/fabio_di_giannantonio_resah_melihat_kebangkitan_para_pesaing_terutama_ktm_dan_aprilia-YwPT_large.jpg
Pesaing Mulai Bangkit, Fabio Di Giannantonio Ultimatum Ducati Jelang 3 Seri Terakhir MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178610/fabio_quartararo_tampak_stress_dengan_performa_motor_yamaha_yzr_m1_besutannya-zhLJ_large.jpg
Stress dengan Performa Yamaha, Fabio Quartararo Mau Healing Usai MotoGP Malaysia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178540/berikut_lima_pembalap_top_yang_paling_sering_menang_di_motogp_malaysia-lepK_large.jpg
5 Pembalap Top yang Paling Banyak Menang di MotoGP Malaysia, Nomor 1 Valentino Rossi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178510/simak_kisah_pembalap_top_max_biaggi_yang_hengkang_dari_motogp_karena_valentino_rossi-XaYv_large.jpg
Kisah Pembalap Top Asal Italia Max Biaggi, Putuskan Hengkang dari MotoGP karena Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/38/3178305/ale-GMqR_large.jpg
Makin Dekat Jadi Runner-Up MotoGP 2025, Alex Marquez Jaga Mentalitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/38/3178304/alex_marquez-IKbo_large.jpg
Tak Sabar Ukir Sejarah, Alex Marquez Ingin Kunci Juara Kedua Musim Ini di MotoGP Malaysia 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement