HOME SPORTS NETTING

Indra Wijaya Gantikan Mulyo Handoyo Latih Jonatan Christie Cs, Tertantang Kembalikan Performa Tunggal Putra Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |23:05 WIB
Indra Wijaya Gantikan Mulyo Handoyo Latih Jonatan Christie Cs, Tertantang Kembalikan Performa Tunggal Putra Indonesia
Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

INDRA Wijaya gantikan Mulyo Handoyo latih Jonatan Christie cs. Dia pun mengaku tertantang kembalikan performa tunggal putra Indonesia.

Ya, Indra Wijaya ditunjuk sebagai pelatih baru sektor tunggal putra dengan menggantikan posisi Mulyo Handoyo. Indra pun sudah punya target khusus yang ingin dicapai.

Indra Wijaya. PBSI

1. Latih Tunggal Putra

Seperti diketahui, kursi pelatih kepala tunggal putra utama PBSI sebelumnya dipegang oleh Mulyo. Namun karena alasan kesehatan, Mulyo tak lagi mengisi kursi kepala pelatih tunggal putra, namun tetap di PBSI sebagai kepala pelatih seluruh sektor.

Nah, PBSI pun menunjuk Indra sebagai pengganti Mulyo. Pelatih berusia 51 tahun itu bicara soal penunjukkan sebagai juru taktik baru sektor tunggal putra Indonesia. Dia menjadikan penunjukkan ini sebagai tantangan untuk bisa mengembalikan performa Jonatan Christie dan kolega.

“Iya kan dari minggu lalu, mulai ada pergeseran. Saya dipercaya untuk menggantikan Pak Mulyo di tunggal putra utama. Jadi saya juga baru tahu pas liburan lebaran kemarin,” kata Indra saat ditemui di Pelatnas PBSI, Jumat (18/4/2025).

“Yang terlintas di pikiran saya (ketika ditunjuk gantikan Mulyo) ya tantangan, ya semangat,” tambahnya.

2. Tantangan Cukup Berat

Indra sadar bahwa tantangan yang akan dijalani cukup berat. Pasalnya, di tunggal putra utama saat ini ada beberapa pemain yang sedang dihantui cedera. Terlebih, ada jarak yang cukup jauh antara pemain elite dan pelapis.

“Kita lihat misalnya ada beberapa pemain yang masih ada cedera, yang di bawah-bawah juga masih dalam proses untuk ngejar di level-level atas. Ya sekarang saya punya kerja lah untuk itu. Perlu proses lah karena apapun juga setiap pelatih punya stylenya masing-masing gitu. Semuanya pastinya untuk kebaikan anak-anak,” terangnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
