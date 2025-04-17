Jonatan Christie Komentari Pergantian Pelatih Tunggal Putra hingga 3 Kali dalam Setahun

JAKARTA – Jonatan Christie bicara mengenai pergantian pelatih di tunggal putra Pelatnas PBSI hingga tiga kali dalam kurun kurang dari setahun. Pria asal Jakarta itu mengaku sempat kaget.

Saat ini, tunggal putra dipegang oleh Indra Wijaya. Sebelumnya, kepala pelatih tunggal putra utama dipegang oleh Mulyo Handoyo. Namun, ia mengundurkan diri dengan alasan kesehatan.

PBSI kemudian memutuskan Indra untuk mengisi kursi kosong kepala pelatih tunggal putra utama tersebut. Sebelumnya ia menduduki posisi kepala pelatih tunggal putra pratama.

1. 3 Kali

Mulyo Handoyo (Foto: PBSI)

Adanya perubahan ini membuat Jonatan dkk sudah mengalami tiga kali perubahan pelatih dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Sebelumnya, pada akhir tahun lalu mereka harus berpisah dengan Irwansyah.

Pada awal tahun, Jonatan dkk pun dilatih oleh Mulyo. Namun, kini pada April 2025, tunggal putra utama akan ditangani oleh Indra yang sebelumnya juga pernah menjadi kepala pelatih tunggal putri utama.

2. Kaget

Menanggapi hal ini, Jonatan mengaku cukup kaget. Apalagi, ia baru beberapa bulan saja dilatih oleh Mulyo dan harus melakukan adaptasi lagi dengan pelatih baru.

"Ya cukup kaget karena baru diumumkan kemarin ya, waktu di BAC. Jadi pas persiapan BAC masih dengan pelatih lama, tapi pas pulang dan persiapan (Piala) Sudirman ada pelatih baru," ungkap Jonatan, saat ditemui di Pelatnas PBSI, dikutip Kamis (16/4/2025).

"Ya, belum bisa bilang gimana-gimana. Belum tahu banget, tadi juga masih dikasih kebebasan programnya karena baru pulang juga, sampai hari Senin kemarin (14 April 2025). Jadi memang masih belum ikut program dengan pelatih tapi sepertinya enggak sama," tambah pemain berusa 27 tahun itu.

"Ya enggak tahu juga. Kan baru tiga bulan dan mungkin baru empat pertandingan dengan pelatih lama, ya mungkin sudah ada pertimbangan dan keputusan yang diambil pengurus. Ya kami sebagai atlet cuma menjalani saja," lanjut Jonatan.