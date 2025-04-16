Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Alasan Jonatan Christie Senang Ditemani Alwi Farhan dan Zaki Ubaidillah di Piala Sudirman 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |21:58 WIB
Alasan Jonatan Christie Senang Ditemani Alwi Farhan dan Zaki Ubaidillah di Piala Sudirman 2025
Tunggal Putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jonatan Christie menjadi satu-satunya pemain senior di sektor tunggal putra Indonesia yang didaftarkan untuk Piala Sudirman 2025. Menanggapi hal tersebut, Jonatan justru senang karena merasa akan terbantu dengan kehadiran para pemain junior.

Kedua pemain muda tersebut adalah Alwi Farhan dan Moh. Zaki Ubaidillah. Sebagaimana diketahui, kedua pemain tersebut masih sangat muda yakni Alwi berusia 19 tahun dan Zaki yang akrab disapa Ubed berusia 17 tahun.

1. Tak Masalah

Meski ditemani dua pemain muda, Jonatan mengaku tak masalah. Ia justru mengaku senang dan merasa sangat terbantu dengan kehadiran juara dunia junior 2023 dan runner-up juara dunia junior 2024 itu. Terutama dari sisi regenerasi.

"Justru saya terbantu banget (dengan adanya Alwi dan Ubed). Itu memang harus," ungkap Jonatan saat ditemui di Pelatnas PBSI, Rabu (16/4/2025).

Kondisi ini pun sedikit mengingatkan kepada dirinya yang dipercaya masuk skuad Piala Sudirman 2015 di usia muda yakni 17 tahun. Bahkan pada saat itu Jonatan juga dipercaya untuk turun di sejumlah laga penting.

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Dengan adanya pemain muda ini, Jonatan berharap Alwi dan Ubed bisa mengambil pengalaman di Piala Sudirman 2025 nanti. Apapun hasilnya, setidaknya Alwi dan Ubed bisa memetik pelajaran ketika tampil di turnamen beregu level atas

"Saya ingat waktu 2015, waktu main Sudirman di China, di mana waktu itu enggak ada senior lagi. Yang dipercaya saya, Firman (Abdul Kholik), jadi ya sudah yang muda itu memang harus dikasih jam terbang lebih," sambung Jonatan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/40/3137583/jonatan_christie-kuTD_large.jpg
Cerita Alwi Farhan Ditemani Jonatan Christie di Kursi Pelatih pada Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136870/alwi_farhan-2Aza_large.jpg
Reaksi Alwi Farhan Usai Bersinar di Piala Sudirman 2025 hingga Gantikan Peran Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136739/tim_bulu_tangkis_indonesia-4Ckv_large.jpg
Pesan Ketum PBSI Usai Tim Bulu Tangkis Indonesia Bawa Pulang Medali Perunggu Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136622/jonatan_christie-Z7Nu_large.jpg
Meski Gagal Juara, Pelatih Tunggal Putra Indonesia Senang Jonatan Christie Cs Perkasa di Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136577/para_pebulu_tangkis_indonesia-4Elt_large.jpg
Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah Bersinar di Piala Sudirman 2025, Indra Wijaya: Mendekati Top Level!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/40/3136564/jonatan_christie-yuFz_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jadi Pelatih Dadakan di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement