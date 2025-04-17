Gaspol Bermanuver di Trek Ekstrem: Tips Jitu Buat Rider Pemula Makin Percaya Diri

BANDUNG - Rider pemula tidak perlu takut untuk bermanuver di trek ekstrem. Hal itu jika mereka mengetahui tips jitu agar dapat tampil percaya diri demi meraih hasil maksimal.

Catat, keberanian tampil di lintasan bukan cuma soal skill gas atau loncat di tanjakan. Rider harus paham kondisi motor, mengerti jalur, dan tahu kapan harus menahan emosi.

1. Latihan Dasar

Oleh karena itu, beberapa pelatih motocross menyarankan pemula untuk latihan basic dulu di lintasan pendek. Fokusnya bukan menang dulu, tapi melatih refleks dan keseimbangan badan waktu di atas motor trail.

Salah satu momen yang cocok buat para rider pemula unjuk diri adalah di ajang Kailash MX GTX Open 2025. Ajang itu digelar di Sirkuit MX Kujang, Gunung Bohong, Cimahi, Jawa Barat, pada pada 3-4 Mei 2025.

Chief Executive Officer (CEO) Kailash Group, Atarazka mengatakan, ajang ini bukan cuma buat rider profesional. Akan tetapi, juga jadi wadah buat pemula yang ingin merasakan atmosfer balap sungguhan.

“Ajang ini akan diikuti oleh ratusan pembalap dari berbagai daerah dan tentunya para bintang konten kreator ternama,” ujar Atarazka dalam konferensi pers di Bandung Electronics Center (BEC), Kota Bandung, dikutip Kamis (17/4/2025).