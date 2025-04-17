3 Negara yang Dijagokan Juara Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Sudah Koleksi 13 Gelar Juara!

3 negara yang dijagokan juara Piala Sudirman 2025 akan diulas Okezone. Salah satunya sudah koleksi 13 gelar juara.

Ya, ajang bulu tangkis beregu campuran paling bergengsi di dunia, Piala Sudirman, siap kembali digelar pada tahun ini. Ajang itu akan berlangsung di Xiamen, China, pada 27 April hingga 4 Mei 2025.

Jelang digelarnya Piala Sudirman 2025, sejumlah tim jadi sorotan karena dijagokan menang. Hal itu tak terlepas dari skuad mereka yang berisi deretan pemain top. Siapa sajakah mereka?

Berikut 3 negara yang dijagokan juara Piala Sudirman 2025:

3. Korea Selatan

Salah satu negara yang dijagokan juara Piala Sudirman 2025 adalah Korea Selatan. Mereka sukses menembus final Piala Sudirman di edisi sebelumnya yang digelar pada 2023.

Sayangnya, Korea Selatan gagal merebut gelar juara kala itu. Mereka kalah dari China di partai final dengan skor 0-3.

Pada edisi kali ini, Korea Selatan siap kembali unjuk kekuatan. Deretan pemain terbaik tentunya siap diturunkan, seperti An Se-young, Seo Seung-jae, Kang Min-hyuk, Kim Wong-ho, Baek Ha-na, Lee So-hee, dan masih banyak lagi lainnya.

Korea Selatan sendiri terakhir juara Piala Sudirman pada 2017. Mereka kala itu menghentikan dominasi China yang menang 6 kali beruntun. Korea Selatan menang 3-2 di final atas China.

2. Indonesia

Kemudian, ada Indonesia. Skuad Merah Putih juga bertabur para pemain top Tanah Air di Piala Sudirman 2025.

Total, ada 12 pemain putra dan 8 putri yang dipanggil ke skuad Piala Sudirman 2025. Di antaranya, ada nama-nama seperti Jonatan Christie, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Bagas Maulana, Leo Rolly Carnando, Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, dan masih banyak lagi lainnya.

Indonesia sendiri tergabung di Grup D pada Piala Sudirman 2025. Mereka akan hadapi lawan-lawan berat, seperti Denmark, Inggris, dan India.