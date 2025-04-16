Demi Maksimal di Piala Sudirman 2025, Jonatan Christie Fokus Perbaiki Hal Ini

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie mengaku siap menghadapi Piala Sudirman 2025. Demi bisa maksimal, Jonatan pun terus memperbaiki diri, salah satunya membenahi fisiknya agar bisa tampil lebih prima.

Piala Sudirman 2025 akan berlangsung di Fenghuang Gymnasium, Xiamen, China. Ajang itu akan dimulai sejak pada 27 April–4 Mei 2025.

1. Fokus Perbaiki Fisik

Jonatan mengatakan saat ini terus mematangkan persiapan untuk Piala Sudirman 2025. Dia menekankan bahwa kondisi fisik adalah salah satu aspek penting dalam persiapan yang sedang berlangsung.

"Jika sata diturunkan, pasti yang disiapkan fisik. Fisiknya harus prima dan siap," kata Jonathan di Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Atlet berusia 27 tahun itu dia menilai tidak mudah persaingan dalam Piala Sudirman 2025. Indonesia tergabung dalam Grup D di Piala Sudirman 2025 bersama Inggris, Denmark, dan India

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

"Di grup lawan Denmark dan India. India juga bagus juga. Akan tetapi, balik lagi pemain sudah harus siap dari segi fisik mental dan semuanya," katanya.

2. Siap Tampil Maksimal jika Diturunkan

Jonatan mengatakan tidak memikirkan akan terus main terus ataupun tidak dalam Piala Sudirman 2025. Paling terpenting dia harus siap saat diberikan kepercayaan bermain.