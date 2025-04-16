Advertisement
SPORT LAIN

Federasi Gimnastik Indonesia: Rifda Irfanaluthfi Resmi Pensiun!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |09:31 WIB
Federasi Gimnastik Indonesia: Rifda Irfanaluthfi Resmi Pensiun!
Rifda Irfanalutfi resmi pensiun. (Foto: PON XX Papua 2021)
A
A
A

RIFDA Irfanaluthfi resmi pensiun di usia 25 tahun. Kabar ini dikonfirmasi Ketua Umum Federasi Gimnastik Indonesia, Ita Yulianti.

Ita mengatakan pihak Federasi Gimnastik Indonesia kini sedang menyiapkan penerus Rifda Irfanaluthfi. Sebab, atlet asal Jakarta itu sendiri turut jadi andalan Indonesia.

Rifda Irfanaluthfi

1. Rifda Irfanaluthfi Pensiun

Rifda Irfanaluthfi merupakan atlet senam andalan Indonesia di berhagai ajang. Rifda tercatat sudah mendulang berbagai prestasi, termasuk medali perak di Asian Games 2018 dari nomor Floor Exercise, dan medali emas di SEA Games 2021 dari nomor All-Around.

Ita memastikan Rifda tidak melanjutkan kariernya sebagai atlet senam. Dia membenarkan Rifda sudah memutuskan untuk pensiun di usia 25 tahun.

"Ya, Rifda sudah resmi pensiun," kata Ita kepada awak media di Jakarta, Senin 14 April 2025.

2. Siapkan Penerus

Meski demikian, Ita mengatakan pihaknya langsung menyiapkan penerus Rifda. Ita mengakui, regenerasi atlet senam putri lebih sulit ketimbang putra.

Berbagai hal menjadi alasan, salah satunya adalah karena sang atlet ada yang menikah. Namun, Ita mengatakan ada tiga atlet gimnastik putri yang sedang diorbitkan. Mereka adalah Ameera Rahmajani Hariadi, Salsabila Hadi Pamungkas, dan Allarice Mallica Vilobianne.

"Ini masih perjuangan panjang karena di gimnastik itu luar biasa. Untung ada yang mau juga, saya paksa karena ada juga atlet yang ingin berhenti," ujar Ita.

"Ada yang mau nikah, atau lainnya. Itu untuk putri, kalau putra masih semangat. Gantianlah sekarang mungkin," jelasnya.

 

