SPORT LAIN

Masih Pemulihan, Rifda Irfanaluthfi Belum Tentu Mentas di Kejuaraan Senam Dunia 2025 Jakarta

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |01:06 WIB
Masih Pemulihan, Rifda Irfanaluthfi Belum Tentu Mentas di Kejuaraan Senam Dunia 2025 Jakarta
Rifda Irfanalutfhi belum tentu tampil di Kejuaraan Dunia Senam 2025 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA - Rifda Irfanaluthfi belum tentu tampil di Kejuaraan Dunia Senam 2025 yang akan berlangsung di Jakarta. Pasalnya, sampai saat ini, sang atlet masih dalam masa pemulihan dari cedera lututnya.

Sebagaimana diketahui, Rifda menderita cedera lutut sejak memastikan diri lolos ke Olimpiade Paris 2024 lalu. Ia harus melewati masa pemulihan yang cukup lama sebelum akhirnya dipastikan bisa mentas di pesta olahraga terakbar di dunia itu.

Rifda Irfanaluthfi

Sayangnya, cedera lutut yang dialami Rifda kembali kambuh ketika bertanding di Olimpiade Paris 2024. Alhasil, penampilannya tidak optimal meski mencatatkan sejarah sebagai pesenam Indonesia pertama yang lolos ke ajang empat tahunan tersebut.

Sekira empat bulan setelah Olimpiade 2024, Rifda masih belum pulih sepenuhnya. Ia masih menjalani masa pemulihan cederanya.

“Sekarang saya masih dalam tahap pemulihan cedera ACL, meniskus, dan bersamaan dengan itu pemulihannya lama,” kata Rifda kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui usai acara diskusi ‘The Olympian Journey’ di @America, Jakarta, Kamis 28 November 2024.

Lebih lanjut, atlet berusia 25 tahun itu tak bisa memastikan kapan bisa pulih sepenuhnya. Sebab, masa pemulihan cederanya itu tidak dapat ditargetkan bakal pulih dalam waktu yang diperkirakan.

Halaman:
1 2
