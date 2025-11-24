Advertisement
SPORT LAIN

Menpora Erick Thohir Siapkan 17 Cabor Unggulan, Dukung Pembangunan Training Center Terbaik se-Asia Tenggara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |00:01 WIB
Menpora Erick Thohir Siapkan 17 Cabor Unggulan, Dukung Pembangunan Training Center Terbaik se-Asia Tenggara
Menpora Erick Thohir. (Foto: Instagram/kemenpora)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyambut baik dan menyatakan kesiapan penuh untuk mewujudkan program strategis Presiden RI Prabowo Subianto demi kejayaan olahraga Indonesia di pentas dunia. Sebagai langkah awal, Menpora telah menetapkan 17 Cabang Olahraga (Cabor) Unggulan yang akan menjadi fokus pembinaan jangka menengah dan panjang.

Salah satu program strategis Presiden Prabowo yang disorot adalah pentingnya pembangunan kompleks fasilitas latihan atlet yang modern, berbasis sport science, dan terintegrasi sebagai pusat pembinaan jangka panjang. Program ini akan segera diakselerasi dalam waktu dekat.

1. Pusat Pelatihan Olahraga Terbaik di Asia Tenggara

Presiden Prabowo Subianto berambisi agar Indonesia memiliki kawasan pusat pelatihan olahraga terbesar dan terbaik di Asia Tenggara. Hal ini diyakini akan mempercepat kemajuan olahraga Indonesia.

Erick Thohir menegaskan, pihaknya akan berupaya mewujudkan Asta Cita keempat Presiden Prabowo dengan melakukan pembinaan terhadap atlet berbagai cabor, serta memberikan dukungan penuh agar mereka menjadi juara dan mengibarkan bendera Merah Putih.

“Saya dan tentunya semua masyarakat Indonesia yang ingin melihat prestasi olahraga mendunia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan perhatian khusus kepada bidang olahraga kita, dengan memasukkan rencana pembangunan kompleks fasilitas latihan atlet ke dalam program strategis pemerintah yang segera di akselerasi dalam waktu dekat," kata Menpora Erick Thohir dalam keterangannya, Senin (24/11/2025).

"Ini artinya Pak Presiden tidak main-main dalam mengupayakan bangsa kita menjadi bangsa yang digdaya di pentas olahraga internasional. Karena rencananya kita mendirikan pusat pelatihan ini akan menjadi yang terbaik di Asia Tenggara," tambah Menpora Erick.

Erick Thohir. (Foto: Kemenpora)
Erick Thohir. (Foto: Kemenpora)

Pria yang juga menjabat Ketum PSSI itu mengatakan, perhatian yang diberikan Presiden Prabowo ini akan semakin memotivasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) olahraga di Indonesia.

"Perhatian dan komitmen Presiden ini tentunya semakin memotivasi seluruh stakeholder yang terlibat di dalam ekosistem olahraga prestasi untuk memberikan yang terbaik demi Merah Putih. Termasuk para atlet yang keberangkatannya ke setiap event adalah menjadi duta bangsa," ujar Menpora Erick.

 

1 2
