5 Istri Legenda Pebulutangkis Indonesia yang Cantik Luar Biasa, Nomor 1 Berbeda Usia 26 Tahun

Cica Andjani dikenal sebagai istri dari legenda bulu tangkis Indonesia, Ricky Subagja. (Foto: Instagram/cicaandjani)

ADA 5 istri legenda pebulutangkis Indonesia yang cantiknya amat luar biasa. Tak heran jika para pemain bulu tangkis Tanah Air ini jatuh hati terhadap para wanita cantik tersebut.

Indonesia dikarunia banyak atlet bulu tangkis yang luar biasa hebat. Tak hanya berprestasi di lapangan, namun para atlet itu juga berprestasi soal asmara karena berhasil memiliki istri yang cantiknya bukan main. Lantas siapa saja atlet yang dimaksud?

Berikut 5 Istri Legenda Pebulutangkis Indonesia yang Cantik Luar Biasa

5. Sandiani Arief – Istri Hendra Setiawan

Sandiani Arief

Sandiani, atau akrab disapa Sansan, adalah istri dari legenda ganda putra Indonesia, Hendra Setiawan. Menikah pada 2011, Sansan selalu hadir di sisi Hendra, baik saat ia meraih gelar juara dunia maupun saat memutuskan pensiun pada Januari 2025.

Kecantikan dan kelembutan Sansan membuatnya jadi idola penggemar bulutangkis, apalagi ia kerap membagikan momen romantis bersama Hendra di media sosial.

4. Michelle Harminc – Istri Tontowi Ahmad

istri tontowi ahmad

Michelle, wanita kelahiran Austria, memikat hati pebulutangkis ganda campuran legendaris, Tontowi Ahmad. Mereka menikah pada 2014 dan kini memiliki dua putra, Danish Arsenio dan Arsya Alfarezel.

Michelle dikenal sebagai sosok yang anggun dan setia mendampingi Tontowi, baik saat meraih medali emas Olimpiade Rio 2016 maupun setelah pensiun. Pesona cantiknya membuatnya mampu jadi pusat perhatian

3. Silvia Anggraeni – Istri Hendrawan

istri hendrawan

Silvia adalah istri dari tunggal putra legendaris, Hendrawan, yang meraih medali perak Olimpiade Sydney 2000. Kecantikan dan ketangguhannya terlihat dari kesetiaannya mengikuti Hendrawan berkarier, bahkan hingga menjadi pelatih di Malaysia.

Silvia bersama dua anak mereka, Josephine Sevilla dan Alexander Thomas, selalu menjadi pilar kekuatan Hendrawan di setiap langkahnya.