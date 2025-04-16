ADA 5 istri legenda pebulutangkis Indonesia yang cantiknya amat luar biasa. Tak heran jika para pemain bulu tangkis Tanah Air ini jatuh hati terhadap para wanita cantik tersebut.
Indonesia dikarunia banyak atlet bulu tangkis yang luar biasa hebat. Tak hanya berprestasi di lapangan, namun para atlet itu juga berprestasi soal asmara karena berhasil memiliki istri yang cantiknya bukan main. Lantas siapa saja atlet yang dimaksud?
Sandiani, atau akrab disapa Sansan, adalah istri dari legenda ganda putra Indonesia, Hendra Setiawan. Menikah pada 2011, Sansan selalu hadir di sisi Hendra, baik saat ia meraih gelar juara dunia maupun saat memutuskan pensiun pada Januari 2025.
Kecantikan dan kelembutan Sansan membuatnya jadi idola penggemar bulutangkis, apalagi ia kerap membagikan momen romantis bersama Hendra di media sosial.
Michelle, wanita kelahiran Austria, memikat hati pebulutangkis ganda campuran legendaris, Tontowi Ahmad. Mereka menikah pada 2014 dan kini memiliki dua putra, Danish Arsenio dan Arsya Alfarezel.
Michelle dikenal sebagai sosok yang anggun dan setia mendampingi Tontowi, baik saat meraih medali emas Olimpiade Rio 2016 maupun setelah pensiun. Pesona cantiknya membuatnya mampu jadi pusat perhatian
Silvia adalah istri dari tunggal putra legendaris, Hendrawan, yang meraih medali perak Olimpiade Sydney 2000. Kecantikan dan ketangguhannya terlihat dari kesetiaannya mengikuti Hendrawan berkarier, bahkan hingga menjadi pelatih di Malaysia.
Silvia bersama dua anak mereka, Josephine Sevilla dan Alexander Thomas, selalu menjadi pilar kekuatan Hendrawan di setiap langkahnya.