HOME SPORTS NETTING

Alasan PBSI Panggil Rehan Naufal/Gloria Emanuelle ke Tim Bulu Tangkis Indonesia untuk Piala Sudirman 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |00:05 WIB
Alasan PBSI Panggil Rehan Naufal/Gloria Emanuelle ke Tim Bulu Tangkis Indonesia untuk Piala Sudirman 2025
Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

ALASAN PBSI panggil Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja ke tim bulu tangkis Indonesia untuk Piala Sudirman 2025 terungkap. Rehan/Gloria sendiri diketahui berstatus pemain non-pelatnas.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian mengatakan Rehan/Gloria mempunyai pengalaman. Hal ini diharapkan bisa membantu tim Merah-Putih.

Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)

1. Skuad Piala Sudirman 2025

PBSI telah merilis tim bulu tangkis Indonesia untuk berkompetisi di Piala Sudirman 2025. Skuad itu akan diisi oleh 12 atlet putra, dan delapan atlet putri yang akan mengisi lima sektor.

Menariknya, skuad ini akan diisi oleh kombinasi pemain muda dan senior. Eng Hian menjelaskan, keputusan ini diambil karena bagian dari proses regenerasi bulu tangkis Indonesia.

Selain itu, skuad kali ini juga akan diisi oleh satu pasangan ganda campuran non-pelatnas. Mereka adalah Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. Eng Hian mengatakan, keduanya disertakan karena mempunyai pengalaman yang cukup di turnamen level internasional.

"Untuk sektor ganda campuran Rehan/Glo cukup berpengalaman di pertandingan beregu di samping itu Glo juga mempunyai alternatif dipasangkan dengan Rinov (Rivaldy) dan Dejan (Ferdinansyah),” kata Eng Hian dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (14/4/2025).

 

Halaman:
1 2
