Daftar Pemain Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025: Anthony Ginting dan Apriyani Rahayu Absen!

JAKARTA – Daftar pemain Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025 sudah diketahui. Dua nama dipastikan absen yakni Anthony Sinisuka Ginting dan Apriyani Rahayu!

Kejuaraan beregu campuran Piala Sudirman 2025 akan digelar di Gimnasium Fenghuang, Xiamen, China pada 25 April - 4 Mei. Tim Bulu Tangkis Indonesia yang berstatus unggulan kedua berada di grup D bersama dengan Denmark, India dan Inggris.

1. Hampir Sama

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabidbinpres) PBSI, Eng Hian, melihat undian kali ini hampir sama dengan edisi 2017. Saat itu, Tim Bulu Tangkis Indonesia berada satu grup dengan tim Denmark dan tim India, minus tim Inggris.

“Ini bukan undian yang mudah bagi kami tetapi kami sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bertanding di Piala Sudirman," kata Eng Hian dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (14/4/2025).

2. Kombinasi

Pria yang akrab disapa Koh Didi itu menambahkan, komposisi tim kali ini meupakan kombinasi pemain muda dan senior. Namun, menurutnya, semua merujuk pada prestasi para pemain.

"Komposisi pemain yang masuk tim adalah gabungan dari pemain senior dan pemain muda masa depan Indonesia. Untuk kriterianya jelas mengacu pada prestasi individual, proses regenerasi dan kesiapan pemain,” jelang Eng Hian.

“Khusus untuk ganda ditambah dengan fleksibilitas satu pemain dipasangkan dengan pemain yang bukan pasangannya,” imbuh pria asal Jawa Tengah itu.