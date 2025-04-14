PBSI Ungkap Alasan Turunkan Kombinasi Pemain Muda dan Senior di Piala Sudirman 2025

JAKARTA – PBSI sudah merilis daftar pemain Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025. Kali ini, mereka memaksimalkan kombinasi pemain muda dan senior.

Turnamen beregu campuran Piala Sudirman akan digelar di Gimnasium Fenghuang, Xiamen, China pada 25 April - 4 Mei 2025. Tim bulu tangkis Indonesia sendiri akan menurunkan 12 atlet putra dan delapan atlet putri di turnamen itu.

1. Kombinasi

Tim Bulu Tangkis Indonesia (Foto: Instagram/@badminton.ina)

Menariknya, komposisi tim bulu tangkis Indonesia akan terdiri dari pemain muda dan senior. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabidbinpres) PBSI, Eng Hian mengatakan, ini merupakan komitmen federasi untuk regenerasi.

Sebagai contoh, di sektor tunggal, Jonatan Christie dan Gregoria Mariska Tunjung akan menjadi tulang punggung di putra dan putri. Alwi Farhan, Mohammad Zaki Ubaidillah, dan Putri Kusuma Wardani diharapkan bisa menimba pengalaman sebanyak mungkin di pertandingan beregu.

2. Sudah Saatnya

Eng Hian mengaku para pemain muda itu sudah saatnya masuk ke skuad di Piala Sudirman 2025. Dengan begitu, mental mereka juga bisa terasah.

“Melihat progress dan prestasi ketiga pemain tunggal ini, saya merasa sudah saatnya untuk mereka masuk ke dalam skuad Piala Sudirman," kata Eng Hian dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (14/4/2025).