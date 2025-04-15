Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Franco Morbidelli Puas Raih Podium di MotoGP Qatar 2025, Singgung Kehadiran Valentino Rossi

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |10:24 WIB
Franco Morbidelli puas karena sukses menempati podium usai finis ketiga di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Instagram/@frankymorbido)
LOSAIL – Franco Morbidelli puas karena sukses menempati podium usai finis ketiga di MotoGP Qatar 2025. Pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing itu mengatakan, hasil ini sepadan dengan kehadiran bos tim sekaligus mentornya Valentino Rossi. 

Morbidelli sejatinya menyelesaikan balapan pada posisi keempat di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Senin 14 April 2025 dini hari WIB. Namun, pembalap berpaspor Italia itu naik ke urutan tiga karena Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) terkena penalti tekanan ban. 

Franco Morbidelli melaju di MotoGP Qatar 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

Ini merupakan podium kedua bagi Morbidelli karena sebelumnya berhasil finis ketiga di MotoGP Argentina 2025. Franky sangat senang lantaran mengakhiri Sprint Race MotoGP Qatar 2025 juga di urutan tiga.

1. Sepadan

Menurut Morbidelli, kehadiran Rossi sepadan dengan hasil yang didapat oleh tim. Ia juga termotivasi dengan adanya dukungan langsung dari tujuh kali juara MotoGP itu. 

"Kehadiran Vale sepadan dengan penampilan hebat kami dan kami berhasil melakukannya, jadi saya sangat senang,” kata Morbidelli dikutip dari Crash, Selasa (15/4/2025). 

"Bahkan pada 10 putaran pertama saat memimpin balapan, saya terus berpikir betapa asyiknya dia menyaksikan motornya berada di puncak," tukas pria berdarah Brasil itu. 

 

