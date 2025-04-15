Legenda Balap Kagumi Ketenangan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025 hingga Berbuah Kemenangan

LOSAIL – Dani Pedrosa mengagumi ketenangan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025. Hal itu ternyata menjadi kunci kemenangan pembalap tim Ducati Lenovo tersebut.

Marquez sukses memenangi ajang MotoGP Qatar 2025 di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Senin 14 April 2025 dini hari WIB itu. Pembalap asal Spanyol itu meraih kemenangan ketiga dari empat seri awal di MotoGP 2025.

1. Berbeda

Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)

Pedrosa merasa ada yang berbeda dari kemenangan Marquez kali ini. Legenda MotoGP itu kagum dengan ketenangan serta kematangan strategi penggunaan ban yang dijalankan oleh mantan rekan setimnya tersebut.

"Saya rasa dia (Marc Marquez) sudah menjelaskannya dengan cukup jelas. Setelah jujur ​​dan mengatakan mengelola ban depan itu penting, yang dia lakukan adalah sedikit mengurangi keausan ban belakang agar ban depan tidak terlalu rusak," kata Pedrosa, dikutip dari Motosan, Selasa (15/4/2025).

2. Sabar

Pria asal Spanyol itu juga senang melihat keputusan Marquez yang memilih bersabar saat disalip oleh pembalap lainnya. Namun menurut Pedrosa, The Baby Alien tak akan toleran dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia.

"Saat ia melakukan kontak itu (dengan adiknya Alex Marquez), ia kehilangan posisi terdepan dan membiarkan (Franco) Morbidelli mengambil alih sekira satu detik darinya, dan itu tidak mengganggunya," tutur Pedrosa.