Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Legenda Balap Kagumi Ketenangan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025 hingga Berbuah Kemenangan

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |09:37 WIB
Legenda Balap Kagumi Ketenangan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025 hingga Berbuah Kemenangan
Legenda balap mengagumi betapa tenangnya Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)
A
A
A

LOSAIL – Dani Pedrosa mengagumi ketenangan Marc Marquez di MotoGP Qatar 2025. Hal itu ternyata menjadi kunci kemenangan pembalap tim Ducati Lenovo tersebut.

Marquez sukses memenangi ajang MotoGP Qatar 2025 di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Senin 14 April 2025 dini hari WIB itu. Pembalap asal Spanyol itu meraih kemenangan ketiga dari empat seri awal di MotoGP 2025.

1. Berbeda

Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)

Pedrosa merasa ada yang berbeda dari kemenangan Marquez kali ini. Legenda MotoGP itu kagum dengan ketenangan serta kematangan strategi penggunaan ban yang dijalankan oleh mantan rekan setimnya tersebut. 

"Saya rasa dia (Marc Marquez) sudah menjelaskannya dengan cukup jelas. Setelah jujur ​​dan mengatakan mengelola ban depan itu penting, yang dia lakukan adalah sedikit mengurangi keausan ban belakang agar ban depan tidak terlalu rusak," kata Pedrosa, dikutip dari Motosan, Selasa (15/4/2025). 

2. Sabar

Pria asal Spanyol itu juga senang melihat keputusan Marquez yang memilih bersabar saat disalip oleh pembalap lainnya. Namun menurut Pedrosa, The Baby Alien tak akan toleran dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. 

"Saat ia melakukan kontak itu (dengan adiknya Alex Marquez), ia kehilangan posisi terdepan dan membiarkan (Franco) Morbidelli mengambil alih sekira satu detik darinya, dan itu tidak mengganggunya," tutur Pedrosa. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177551/fabio_quartararo-hnXC_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Australia 2025: Fabio Quartararo Menggila Amankan Pole Position, Francesco Bagnaia Ke-11!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177544/francesco_bagnaia-7r4t_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Australia 2025: Marco Bezzecchi Tak Terbendung, Francesco Bagnaia Memble!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/38/3177491/jadwal_motogp_australia_2025_hari_ini-1Rfh_large.jpg
Jadwal MotoGP Australia 2025 Hari Ini: Marco Bezzecchi Menggila di Sprint Race?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/38/3177439/jorge_lorenzo-1nVf_large.jpg
Kisah Miris Jorge Lorenzo, Pemegang 3 Gelar Juara Dunia MotoGP yang Kariernya Meredup Usai Gabung Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/38/3177429/jorge_martin-6DVi_large.jpg
Penyebab Jorge Martin Absen di MotoGP Malaysia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/38/3177384/valentino_rossi-YGlj_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Kariernya Terpuruk Usai Gabung Ducati, Nomor 1 Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement