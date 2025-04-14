Jorge Martin Cedera Patah Tulang Rusuk Usai Alami Kecelakaan di MotoGP Qatar 2025, Bakal Absen Lagi?

DOHA - Comeback pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin di MotoGP Qatar 2025 tak berjalan mulus. Bagaimana tidak, setelah absen di tiga seri sebelumnya, Martin yang mencoba bangkit justru mengalami kecelakaan di balapan utama MotoGP Qatar 2025 hingga mengalami patah tulang rusuk.

1. Comeback Penuh Derita

Balapan di Sirkuit Lusail, Senin (14/4/2025) dini hari WIB, menjadi debut Martin musim ini bersama tim barunya tersebut. Meski memulai akhir pekan dengan performa menjanjikan, nasib buruk menimpanya saat memasuki lap ke-14. Dia kehilangan kendali di tikungan 12 dan terjatuh.

Martin langsung mendapat pertolongan medis di pinggir lintasan sebelum dibawa ke pusat medis untuk pemeriksaan lanjutan. Aprilia kemudian mengonfirmasi bahwa sang pembalap mengalami pneumotoraks, yaitu kondisi medis dimana udara masuk ke rongga pleura, ruang antara paru-paru dan dinding dada.

“Jorge Martin harus tetap dalam pengawasan di rumah sakit selama beberapa hari hingga kondisi pneumotoraksnya membaik,” bunyi pernyataan Aprilia dalam insta story instagram resminya, Senin (14/4/2025).

Cedera Martin tidak hanya itu saja. Berdasarkan pemeriksaan akhir, kampiun MotoGP 2024 itu mengalami enam patah tulang rusuk.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

“Pemeriksaan akhir juga menunjukkan adanya enam patah tulang pada lengkungan posterior kanan, dari tulang rusuk pertama hingga keenam,” sambungnya.

2. Ada Potensi Absen Lagi

Kecelakaan ini tentu menjadi pukulan berat bagi Martin dan Aprilia. Sebab, ini merupakan debut resmi Martin bersama Aprilia di musim 2025, namun harus langsung diwarnai cedera serius.