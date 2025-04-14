Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Cedera Patah Tulang Rusuk Usai Alami Kecelakaan di MotoGP Qatar 2025, Bakal Absen Lagi?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |10:18 WIB
Jorge Martin Cedera Patah Tulang Rusuk Usai Alami Kecelakaan di MotoGP Qatar 2025, Bakal Absen Lagi?
Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
A
A
A

DOHA - Comeback pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin di MotoGP Qatar 2025 tak berjalan mulus. Bagaimana tidak, setelah absen di tiga seri sebelumnya, Martin yang mencoba bangkit justru mengalami kecelakaan di balapan utama MotoGP Qatar 2025 hingga mengalami patah tulang rusuk.

1. Comeback Penuh Derita

Balapan di Sirkuit Lusail, Senin (14/4/2025) dini hari WIB, menjadi debut Martin musim ini bersama tim barunya tersebut. Meski memulai akhir pekan dengan performa menjanjikan, nasib buruk menimpanya saat memasuki lap ke-14. Dia kehilangan kendali di tikungan 12 dan terjatuh.

Martin langsung mendapat pertolongan medis di pinggir lintasan sebelum dibawa ke pusat medis untuk pemeriksaan lanjutan. Aprilia kemudian mengonfirmasi bahwa sang pembalap mengalami pneumotoraks, yaitu kondisi medis dimana udara masuk ke rongga pleura, ruang antara paru-paru dan dinding dada.

“Jorge Martin harus tetap dalam pengawasan di rumah sakit selama beberapa hari hingga kondisi pneumotoraksnya membaik,” bunyi pernyataan Aprilia dalam insta story instagram resminya, Senin (14/4/2025).

Cedera Martin tidak hanya itu saja. Berdasarkan pemeriksaan akhir, kampiun MotoGP 2024 itu mengalami enam patah tulang rusuk.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

“Pemeriksaan akhir juga menunjukkan adanya enam patah tulang pada lengkungan posterior kanan, dari tulang rusuk pertama hingga keenam,” sambungnya.

2. Ada Potensi Absen Lagi

Kecelakaan ini tentu menjadi pukulan berat bagi Martin dan Aprilia. Sebab, ini merupakan debut resmi Martin bersama Aprilia di musim 2025, namun harus langsung diwarnai cedera serius.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/38/3177328/marc_marquez_dan_jorge_martin-lqRj_large.jpg
Senasib dengan Marc Marquez, Jorge Martin Juga Harus Absen di MotoGP Malaysia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/38/3177311/jack_miller-6LSi_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Australia 2025: Jack Miller Buat Kejutan Jadi Tercepat, Alex Marquez Kedua!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/38/3177213/simak_jadwal_motogp_2025_hari_ini_di_sirkuit_phillip_island-n7uR_large.jpg
Jadwal MotoGP 2025 Hari Ini: Tak Ada Marc Marquez, Francesco Bagnaia Menggila di Latihan Bebas MotoGP Australia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/38/3177215/marc_marquez_disebut_akan_absen_hingga_motogp_portugal_2025_atau_seri_ke_21_musim_ini-Si2l_large.jpg
Imbas Kecelakaan di Sirkuit Mandalika, Dokter MotoGP Sebut Marc Marquez Bakal Absen hingga Seri Ke-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/38/3177254/michele_pirro_ditunjuk_ducati_lenovo_untuk_menggantikan_marc_marquez_di_motogp_australia_2025-oN2X_large.jpg
Gantikan Marc Marquez, Michele Pirro Anggap MotoGP Australia 2025 Istimewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/38/3177227/francesco_bagnaia_berusaha_melupakan_mimpi_buruknya_di_motogp_mandalika_2025-c7Vm_large.jpg
Sirkuit Mandalika Jadi Mimpi Buruk, Francesco Bagnaia Optimistis Tatap MotoGP Australia 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement