Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Maverick Vinales Batal Jadi Runner-up dan Kena Penalti 16 Detik di MotoGP Qatar 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |09:53 WIB
Penyebab Maverick Vinales Batal Jadi Runner-up dan Kena Penalti 16 Detik di MotoGP Qatar 2025
Penyebab Maverick Vinales batal jadi runner up dan kena penalti 16 detik di MotoGP Qatar 2025 akhirnya terungkap (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
A
A
A

LOSAIL – Penyebab Maverick Vinales batal jadi runner up dan kena penalti 16 detik di MotoGP Qatar 2025 akhirnya terungkap. Pembalap tim Red Bull KTM Tech3 itu harus rela finis di posisi 14.

Seri keempat MotoGP 2025 telah rampung digelar di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Qatar, Senin (14/4/2025) dini hari WIB. Marc Marquez keluar sebagai pemenang balapan MotoGP Qatar 2025.

1. Impresif

Maverick Vinales melaju di depan Marc Marquez pada balapan MotoGP Qatar 2025 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
Maverick Vinales melaju di depan Marc Marquez pada balapan MotoGP Qatar 2025 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Selain The Ant from Cervera, penampilan impresif juga ditunjukkan Vinales. The Top Gun yang terseok-seok di tiga seri awal, tiba-tiba bisa bersaing di baris depan terutama pada 10 putaran terakhir.

Bahkan, Vinales sempat memimpin jalannya balapan sebelum kemudian disalip Marquez hingga harus puas finis kedua. Tentu saja pujian dilayangkan kepada pria asal Spanyol tersebut.

2. Penalti

Sayangnya, Vinales kemudian dijatuhi hukuman penalti tambahan waktu 16 detik. Ia didakwa melanggar aturan batas minimum tekanan ban. Untungnya, ini adalah pelanggaran pertama di MotoGP 2025.

Menurut laporan dari Crash, Senin (14/4/2025), Stewards FIM mendakwa Vinales gagal mencapai batas tekanan minimum di bannya dalam 60% dari total 22 putaran. Alhasil, pria berusia 30 tahun itu mesti menerima konsekuensinya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/38/3177089/valentino_rossi-0ez3_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Legenda Valentino Rossi per Jam saat Masih Aktif di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176906/marc_marquez-ZP3M_large.jpg
Kisah Sedih Marc Marquez, Berpotensi Akhiri Musim Lebih Cepat Usai Kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3177014/marc_marquez_bersama_gemma_pinto-fx8B_large.jpg
Detail Medis Cedera Marc Marquez: Alami Dislokasi Akromioklavikular, Absen hingga 16 Pekan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3177003/para_pembalap_motogp_2025-b3vM_large.jpg
Kenapa MotoGP 2026 Jadi Tahun Terakhir Pembalap Pakai Motor 1000cc?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176932/luca_marini_menatap_motogp_australia_2025_akhir_pekan_ini_dengan_optimisme_yang_tinggi-i4vq_large.jpg
Berkat Sirkuit Mandalika, Luca Marini Optimistis Tatap MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176854/francesco_bagnaia_dikenal_sebagai_murid_valentino_rossi_tapi_punya_hubungan_baik_dengan_marc_marquez-eTv9_large.jpg
Kisah Unik Francesco Bagnaia, Murid Valentino Rossi yang Akui Berhubungan Baik dengan Marc Marquez
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement