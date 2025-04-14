Penyebab Maverick Vinales Batal Jadi Runner-up dan Kena Penalti 16 Detik di MotoGP Qatar 2025

Penyebab Maverick Vinales batal jadi runner up dan kena penalti 16 detik di MotoGP Qatar 2025 akhirnya terungkap (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

LOSAIL – Penyebab Maverick Vinales batal jadi runner up dan kena penalti 16 detik di MotoGP Qatar 2025 akhirnya terungkap. Pembalap tim Red Bull KTM Tech3 itu harus rela finis di posisi 14.

Seri keempat MotoGP 2025 telah rampung digelar di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Qatar, Senin (14/4/2025) dini hari WIB. Marc Marquez keluar sebagai pemenang balapan MotoGP Qatar 2025.

1. Impresif

Maverick Vinales melaju di depan Marc Marquez pada balapan MotoGP Qatar 2025 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Selain The Ant from Cervera, penampilan impresif juga ditunjukkan Vinales. The Top Gun yang terseok-seok di tiga seri awal, tiba-tiba bisa bersaing di baris depan terutama pada 10 putaran terakhir.

Bahkan, Vinales sempat memimpin jalannya balapan sebelum kemudian disalip Marquez hingga harus puas finis kedua. Tentu saja pujian dilayangkan kepada pria asal Spanyol tersebut.

2. Penalti

Sayangnya, Vinales kemudian dijatuhi hukuman penalti tambahan waktu 16 detik. Ia didakwa melanggar aturan batas minimum tekanan ban. Untungnya, ini adalah pelanggaran pertama di MotoGP 2025.

Menurut laporan dari Crash, Senin (14/4/2025), Stewards FIM mendakwa Vinales gagal mencapai batas tekanan minimum di bannya dalam 60% dari total 22 putaran. Alhasil, pria berusia 30 tahun itu mesti menerima konsekuensinya.