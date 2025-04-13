Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Race MotoGP Qatar 2025 Malam Ini: Marc Marquez Juara Lagi? Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |21:30 WIB
Link Live Streaming Race MotoGP Qatar 2025 Malam Ini: Marc Marquez Juara Lagi? Klik di Sini!
Simak link live streaming race MotoGP Qatar 2025 malam ini di artikel ini (Foto: MotoGP)
A
A
A

LOSAIL – Link live streaming race MotoGP Qatar 2025 malam ini bisa diklik di sini. Akankah Marc Marquez juara lagi? 

Seri keempat MotoGP 2025 itu akan dihelat di Sirkuit Internasional Losail, Losail. Balapan dijadwalkan berlangsung Senin 14 April 2025 pukul 00.00 WIB sepanjang 22 putaran.

1. Marc Marquez

Marc Marquez melaju pada MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez melaju pada MotoGP Qatar 2025 (Foto: MotoGP)

Tiga seri awal MotoGP 2025 menjadi panggung buat Marquez, setidaknya sampai Sprint Race GP Amerika Serikat. The Ant from Cervera mampu menjaga kesempurnaan dengan selalu meraih pole position dan kemenangan di Sprint Race.

Sayangnya, Marquez gagal memenangi balapan utama di Sirkuit COTA, Austin, dua pekan silam. Namun, kedigdayaan pembalap asal Spanyol itu ternyata berlanjut di Qatar!

2. Pole Position

Marquez kembali meraih pole position dan kemenangan di Sprint Race MotoGP Qatar 2025. Itu jadi start terdepan kedua sang pembalap di Losail sejak terakhir kali pada 2014!

Musim keduanya itu juga jadi satu-satunya kemenangan Marquez di kelas MotoGP di Qatar. Ia tentu sangat penasaran untuk mengejar kemenangan kedua di negeri kaya gas alam tersebut.

 

Halaman:
1 2
