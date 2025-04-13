Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Ragu Bakal Finis Balapan MotoGP Qatar 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |19:24 WIB
Jorge Martin Ragu Bakal Finis Balapan MotoGP Qatar 2025
Jorge Martin ragu bakal finis balapan MotoGP Qatar 2025 (Foto: Instagram/@aprilia)
LOSAIL – Jorge Martin mengaku ragu bakal menuntaskan balapan MotoGP Qatar 2025 yang berlangsung 22 putaran. Selain belum nyetel dengan motor Aprilia RS-GP, ia juga harus berhitung dengan kondisi fisik.

Martin comeback ke lintasan pada seri MotoGP Qatar 2025 setelah melewati tiga seri balapan karena pemulihan cedera panjang. Ini sekaligus menjadi penampilan debutnya bersama Aprilia Racing di musim ini.

1. Hasil Manis

Jorge Martin melaju pada MotoGP Qatar 2025 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
Jorge Martin melaju pada MotoGP Qatar 2025 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)

Hanya saja, pembalap asal Spanyol itu tidak mencatat hasil manis pada debutnya. Martin finis di posisi 16 pada sesi Sprint Race MotoGP Qatar 2025 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Minggu (13/4/2025) dini hari WIB.

Kini, rintangan yang harus dijalani Martin pun lebih berat. Juara bertahan itu harus melahap 22 lap pada balapan utama MotoGP Qatar 2025 yang akan digelar Senin 14 April pukul 00.00 WIB.  

“Saya pikir akan sangat, sangat sulit untuk menyelesaikan balapan besok,” ujar Martin, dilansir dari Crash, Minggu (13/4/2025).

 

