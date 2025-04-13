Jadwal Siaran Langsung MotoGP Qatar 2025 Malam Ini: Marc Marquez Juara Lagi?

JADWAL siaran langsung MotoGP Qatar 2025 malam ini akan diulas Okezone. Akankah Marc Marquez juara lagi?

Balapan utama MotoGP Qatar 2025 sendiri akan digelar di Sirkuit Lusail, pada Senin, 14 April 2025 pukul 00.00 WIB. Jelang balapan itu, Marquez paling difavoritkan menang.

1. Marc Marquez Percaya Diri

Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, sendiri percaya diri performanya bakal meningkat dalam balapan utama MotoGP Qatar. Pasalnya, dia sudah melakukan persiapan dengan cukup matang.

Dalam kualifikasi MotoGP Qatar 2025, Marc Marquez pun membuktikan diri berhasil mengamankan posisi terdepan (pole position) untuk sprint race dan balapan utama. Pada sesi sprint race, dia pun sukses menang.

Kini, menarik menantikan aksi Marquez di balapan utama. Sesi itu akan digelar di Sirkuit Lusail pada malam nanti.

2. Berusaha Tampil Baik

Marc Marquez mengatakan akan berusaha tampil lebih baik dalam balapan utama. Hal itu agar dia meraih kemenangan untuk membayar kegagalan dalam MotoGP Amerika Serikat 2025.

"Kami akan lihat apakah dapat meningkatkan beberapa hal untuk balapan panjang, tetapi perasaan pada motornya fantastis," kata Marc Marquez dilansir dari Motosan, Minggu (13/4/2025).

"Kami akan mencoba mengelolanya dengan cara yang berbeda," lanjutnya.