Bikin Kesalahan di COTA, Marc Marquez Tak Sangka Menggila di MotoGP Qatar 2025

DOHA – Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, sukses menggila di MotoGP Qatar 2025. Dia bahkan menang di sprint race MotoGP Qatar 2025.

Selain menang sprint race, Marquez juga menggila di kualifikasi MotoGP Qatar 2025. Hasilnya, dia sukses merebut pole position.

1. Tak Sangka

Marquez pun tak sangka dengan pencapaiannya di MotoGP Qatar 2025 sejauh ini. Pasalnya, hal itu sangat sulit diraih saat balapan di Sirkuit Lusail, Qatar, beberapa waktu lalu.

Marc Marquez mengatakan Sirkuit Lusail memang sangat menyulitkan bagi dirinya. Namun, kini secara perlahan, dia dapat meraih hasil maksimal di sana.

"Kami mempertahankan performa paruh pertama musim ini, Austin adalah Austin, kami membuat kesalahan, tetapi perasaannya bagus," kata Marc Marquez, dilansir dari Motosan, Minggu (13/5/2025).

"Ini adalah akhir pekan yang tidak terduga, sejujurnya, karena seperti yang Anda tahu, saya biasanya kesulitan di trek ini, tetapi saya mengendarai dengan sangat baik," tambahnya.