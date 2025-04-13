Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bikin Kesalahan di COTA, Marc Marquez Tak Sangka Menggila di MotoGP Qatar 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |08:56 WIB
Bikin Kesalahan di COTA, Marc Marquez Tak Sangka Menggila di MotoGP Qatar 2025
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati Lenovo)
A
A
A

DOHA – Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, sukses menggila di MotoGP Qatar 2025. Dia bahkan menang di sprint race MotoGP Qatar 2025.

Selain menang sprint race, Marquez juga menggila di kualifikasi MotoGP Qatar 2025. Hasilnya, dia sukses merebut pole position.

Marc Marquez juara sprint race MotoGP Qatar 2025 @ducaticorse.JPG

1. Tak Sangka

Marquez pun tak sangka dengan pencapaiannya di MotoGP Qatar 2025 sejauh ini. Pasalnya, hal itu sangat sulit diraih saat balapan di Sirkuit Lusail, Qatar, beberapa waktu lalu.

Marc Marquez mengatakan Sirkuit Lusail memang sangat menyulitkan bagi dirinya. Namun, kini secara perlahan, dia dapat meraih hasil maksimal di sana.

"Kami mempertahankan performa paruh pertama musim ini, Austin adalah Austin, kami membuat kesalahan, tetapi perasaannya bagus," kata Marc Marquez, dilansir dari Motosan, Minggu (13/5/2025).

"Ini adalah akhir pekan yang tidak terduga, sejujurnya, karena seperti yang Anda tahu, saya biasanya kesulitan di trek ini, tetapi saya mengendarai dengan sangat baik," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3177014/marc_marquez_bersama_gemma_pinto-fx8B_large.jpg
Detail Medis Cedera Marc Marquez: Alami Dislokasi Akromioklavikular, Absen hingga 16 Pekan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3177003/para_pembalap_motogp_2025-b3vM_large.jpg
Kenapa MotoGP 2026 Jadi Tahun Terakhir Pembalap Pakai Motor 1000cc?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176932/luca_marini_menatap_motogp_australia_2025_akhir_pekan_ini_dengan_optimisme_yang_tinggi-i4vq_large.jpg
Berkat Sirkuit Mandalika, Luca Marini Optimistis Tatap MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176854/francesco_bagnaia_dikenal_sebagai_murid_valentino_rossi_tapi_punya_hubungan_baik_dengan_marc_marquez-eTv9_large.jpg
Kisah Unik Francesco Bagnaia, Murid Valentino Rossi yang Akui Berhubungan Baik dengan Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176832/jadwal_motogp_australia_2025_akhir_pekan_ini_sudah_diketahui-xCLN_large.jpg
Jadwal MotoGP Australia 2025 Pekan Ini: Marc Marquez Absen, Siapa Pemenangnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/38/3176672/marc_marquez_bersama_gemma_pinto-fPSa_large.jpg
Kisah Romantis Marc Marquez, Tetap Bahagia Setelah Operasi Berkat Dukungan Kekasih
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement