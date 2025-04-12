Hasil Latihan Bebas MotoGP Qatar 2025: Franco Morbidelli Paling Kencang, Dibuntuti Duo Ducati Francesco Bagnaia dan Marc Marquez!

HASIL latihan bebas MotoGP Qatar 2025 akan diulas Okezone. Pembalap tim Valentino Rossi, Franco Morbidelli, jadi paling tercepat di sesi ini.

Sesi practice atau latihan MotoGP Qatar 2025 digelar di Sirkuit Lusail, pada Sabtu (12/4/2025) dini hari WIB. Hasil manis pun didapat Morbidelli dari tim Pertamina VR46 Ducati. Dia catatkan waktu tercepat, yakni 1 menit 50,830 detik.

Morbidelli dibuntuti duo Ducati, yakni Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Keduanya menempati posisi 2 dan 3 berurutan.

Jalannya Sesi Latihan Bebas

Ya, kiprah manis ditunjukkan Franco Morbidelli. Dia berhasil mengungguli bintang dari tim pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, untuk memuncaki sesi latihan bebas MotoGP Qatar 2025 di bawah sorotan lampu di Lusail. Pasalnya, sesi ini berlangsung malam hari waktu setempat.

Marc Marquez sebenarnya memulai sesi ini dengan apik. Dia memimpin di puncak daftar hasil pada awal sesi malam latihan bebas ini. Tetapi, posisinya terdegradasi ke urutan ketiga, di belakang Alex Marquez dan Bagnaia, pada pertengahan sesi latihan.

Alex Marquez yang kini tengah memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 jadi salah satu pembalap yang memasang ban belakang tipe soft baru. Jejaknya kemudian diikuti sejumlah pembalap lainnya.

Marc Marquez kemudian naik ke posisi kedua di belakang Bagnaia saat sepuluh menit terakhir sesi latihan. Namun, posisi ini tak berlangsung lama. Sebab, Morbidelli menggila setelah itu.

Morbidelli jadi yang terbaik di akhir sesi kala bos timnya, Valentino Rossi, menonton dari pit. Dia unggul 0,145 detik dari Bagnaia yang mengekor di posisi kedua.

Rekan setim Morbidelli, Fabio di Giannantonio, berada tepat di belakang duo Ducati Lenovo alias menempati posisi keempat. Lalu, ada Alex Marquez melengkapi lima besar.

Fabio Quartararo dari Yamaha berada di posisi teratas non-Ducati. Dia mengisis urutan keenam, di depan Pedro Acosta dan Maverick Vinales dari KTM.

Sementara itu, nasib sial dialami Jack Miller dan kemudian Brad Binder. Keduanya mengalami kecelakaan di menit-menit terakhir sehingga membuat mereka harus bergabung dengan pembalap seperti Joan Mir, Marco Bezzecchi dan Alex Rins di Kualifikasi 1 yang berlangsung hari ini.

Lalu, juara bertahan MotoGP, Jorge Martin, yang comeback di MotoGP Qatar 2025 ini juga harus merana. Dia berada di urutan ke-20 selama hari pertamanya.