Hasil Race MotoGP Amerika Serikat 2025: Marc Marquez Gagal Finis, Francesco Bagnaia Juara di Austin!

HASIL race MotoGP Amerika Serikat 2025 yang berlangsung di Sirkuit COTA, Amerika Serikat pada Minggu (31/3/2025) dini hari WIB sudah diketahui. Setelah melalui 20 lap, pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, keluar sebagai pemenang!

Start dari posisi keenam tidak menutupi aksi gemilang juara MotoGP 2022 dan 2023 tersebut. Mengekor di posisi dua ada rider Gresini Racing, Alex Marquez.

Bagaimana dengan Marc Marquez? Pembalap yang menjadi penguasa race MotoGP Thailand dan Argentina 2025 ini gagal finis di Amerika Serikat. Saat melintasi lap sembilan atau ketika memimpin balapan, rider 33 tahun ini terjatuh dari sang kuda besi.

Alhasil, Alex Marquez naik ke puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 87 angka. Menyusul di posisi dua ada Marc Marquez (86) dan Francesco Bagnaia (75).

Jalannya Balapan

Marc Marquez melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Sebelum balapan dimulai, sejumlah pembalap tiba-tiba memutuskan mengganti motornya, dari yang awalnya menggunakan ban basah menjadi kering, Marc Marquez yang menjadi inisiator para pembalap mengganti sang kuda besi.

Singkatnya, Marc Marquez langsung melesat sejak balapan dimulai. Di posisi dua ada Alex Marquez dan melengkapi tiga besar ada Francesco Bagnaia.

Seperti balapan sprint race, Francesco Bagnaia sanggup melesat tiga posisi di lap pertama. Namun, aksi apik Francesco Bagnaia tertutupi performa brilian The Baby Alien -julukan Marc Marquez.

Marc Marquez bahkan unggul hampir 2,2 detik dari Francesco Bagnaia di posisi dua pada awal lap sembilan. Namun, nasib apes dialami Marc Marquez di lap sembilan.