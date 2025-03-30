Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Temukan Hal Positif, Francesco Bagnaia Pede Bisa Kalahkan Marc Marquez di MotoGP Amerika Serikat 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |22:13 WIB
Temukan Hal Positif, Francesco Bagnaia <i>Pede</i> Bisa Kalahkan Marc Marquez di MotoGP Amerika Serikat 2025
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
AUSTIN – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia percaya diri dapat mengalahkan rekannya, Marc Marquez dan memenangkan MotoGP Amerika Serikat 2025. Pasalnya Bagnaia merasa menemukan banyak hal positif di sepanjang akhir pekan di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat.

Meski begitu, masih banyak kesalahan yang Bagnaia perbuat, baik saat kualifikasi maupun sprint race. Namun, ia optimis saat balapan utama pada Senin 31 Maret 2025 pukul 00.15 WIB nanti, dirinya bisa bersaing dan mengalahkan Marquez.

1. Ada Kemajuan

Bagnaia bisa percaya diri seperti itu karena menemukan hal positif. Tepatnya Pecco –sapaan akrab Bagnaia– merasa mengalami banyak peningkatan.

Bagnaia pun menyesali melakukan kesalahan saat kualifikasi hingga harus start dari posisi keenam. Andai dirinya bisa start di barisan depan, ia pun semakin yakin bisa bersaing.

“Saya bekerja keras, dan dengan setiap perlombaan, kami semakin dekat ke puncak. Saya akui bahwa saya mengacaukan kualifikasi. Di sektor pertama, saya melewatkan garis ideal di tikungan keempat dan melebar,” kata Bagnaia, dikutip dari Speedweek, Minggu (30/3/2025).

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

“Tanpa kesalahan ini saya bisa mengamankan barisan depan. Tapi perasaan saat mengendarai motor lebih baik dibandingkan sesi lainnya,” tambahnya.

“Kami berhasil mengambil langkah maju lainnya untuk perlombaan. Motor pun jadi lebih nyaman dikendarai. Pada tiga putaran pertama (di sprint race), saya kekurangan kecepatan yang dibutuhkan. Lalu saya menemukan ritme saya dan menjadi kompetitif,” sambung Bagnaia.

 

