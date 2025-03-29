Taufik Hidayat Bicara soal PBSI Ubah Metode Promosi Degradasi Pelatnas Cipayung

JAKARTA – PBSI mengonfirmasi mengubah metode promosi degradasi untuk penghuni Pelatnas Cipayung. Mereka tidak akan menunggu waktu enam bulan hingga satu tahun untuk menentukan status pemain.

Selama ini, PBSI memberlakukan sistem promosi dan degradasi setiap enam bulan sekali. Namun, metode tersebut kini akan diubah.

1. Sejalan

Hal itu diketahui dalam keterangan PBSI yang diunggah di Instagram resminya @badminton.ina. Pernyataan ini sejalan dengan keputusan Wakil Ketua Umum I PBSI yakni Taufik Hidayat.

"PBSI mengubah metode promosi degradasi dengan tidak menunggu waktu hingga enam bulan sampai dengan satu tahun," tulis pernyataan PBSI di akun Instagram resmi mereka, dikutip Sabtu (29/3/2025).

"Atlet yang tidak berprestasi atau tidak mencapai perkembangan yang ditetapkan akan dikembalikan ke klub masing-masing setelah melalui pertimbangan yang sangat matang dari pelatih yang meliputi penilaian teknik, fisik, dan data-data penunjang dari atlet tersebut," tambah pernyataan tersebut.

2. Santai

Taufik sendiri menegaskan tidak akan membiarkan pemain yang tidak berprestasi bersantai-santai di Pelatnas PBSI. Ia ingin para pemain yang tidak memiliki prestasi dan sulit berkembang akan dengan cepat dikeluarkan.

"Jadi sistemnya enggak kayak dulu, tunggu setahun lagi untuk promosi degradasi. Enggak. Ini bisa kapan saja," ucap Taufik kepada awak media di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Sabtu (29/3/2025).