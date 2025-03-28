Pelatih Red Sparks Beberkan Penyebab Megawati Hangestri CS Tumbang 0-3 dari Hillstate

DAEJEON - Red Sparks secara mengejutkan kalah dari Hillstate di gim kedua playoff semifinal Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Menurut pelatih Red Sparks, Ko Hee Jin, kekalahan 0-3 yang dirasakan Megawati Hangestri dan kawan-kawan disebabkan karena kurangnya fokus para pemain di laga tersebut.

Dalam laga yang digelar di Gymnasium Chungmu, Kamis 27 Maret 2025, Red Sparks kalah dari Hillstate dengan skor telak 0-3, dengan rincian 20-25, 17-25, dan 22-25. Kekalahan ini sekaligus membuat kedua tim melanjutkan pertandingan ke laga ketiga karena skor kedua tim imbang 1-1.

1. Kecewa

Ko Hee Jin tak bisa menutupi rasa kekecewaannya. Tingkat kefokusan menjadi sorotan utamanya. Tampaknya, Megawati cs menjadi tidak fokus karena Red Sparks kehilangan setter andalannya, Yeom Hye-seon yang mengalami cedera.

"Hasilnya memang mengecewakan, tetapi saya rasa para pemain sudah memberikan yang terbaik,” kata Ko Hee Jin, dikutip dari The Spike, Jumat (28/3/2025).

"Hari ini, banyak sekali momen di mana para pemain kehilangan konsentrasi. Ada hal-hal yang sudah kami rencanakan, tetapi semuanya tidak berjalan sesuai strategi,” sambungnya.

Megawati Hangestri saat bela Red Sparks. (instagram/red__Sparks)

Padahal, Ko Hee Jin sudah seringkali bicara soal fokus kepada anak asuhnya. Dan terbukti, Red Sparks dihukum oleh Hillstate karena bermain tidak fokus. Karena fokus adalah faktor penting agar pemain bisa mengeluarkan permainan terbaiknya.

“Di putaran pertama, saya mengatakan bahwa tingkat konsentrasi tim kami sangat tinggi karena semua persiapan berjalan dengan baik. Namun, hari ini, kami kehilangan semuanya. Fokus adalah hal yang terpenting,” ungkapnya.