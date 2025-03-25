Hasil Red Sparks vs Hyundai Hillstate di Playoff Liga Voli Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Dkk Menang 3-0!

Red Sparks menang 3-0 atas Hyundai Hillstate di laga pertama Playoff Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 (Foto: Instagram/@red__sparks)

SUWON – Hasil Daejeon JungKwanJang Red Sparks vs Hyundai Hillstate di Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Suwon Indoor Gymnasium, Selasa (25/3/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 (26-24, 25-23, 25-19) untuk The Red Force.

Megawati dan kawan-kawan berhasil memberikan tekanan besar kepada pemain lawan di sepanjang pertandingan. Bertandang ke markas tim juara bertahan, tak membuat mereka gentar.

Megawati Hangestri bermain bersama Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)

Namun, beberapa kali di pertengahan set, kelemahan mereka masih terlihat. Tim tamu mudah hilang fokus saat sudah unggul jauh sehingga sempat terkejar lawan.

Beruntung, di poin-poin krusial, Mega tampil bersih dan membuat beberapa poin penting yang mengantarkan pada set point. Selain itu, pemain Hyundai Hillstate juga cukup banyak melakukan kesalahan sendiri di akhir set ketiga.