HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Red Sparks vs Hyundai Hillstate di Playoff Liga Voli Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Dkk Menang 3-0!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |20:23 WIB
Hasil Red Sparks vs Hyundai Hillstate di Playoff Liga Voli Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Dkk Menang 3-0!
Red Sparks menang 3-0 atas Hyundai Hillstate di laga pertama Playoff Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 (Foto: Instagram/@red__sparks)
SUWON – Hasil Daejeon JungKwanJang Red Sparks vs Hyundai Hillstate di Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Suwon Indoor Gymnasium, Selasa (25/3/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 (26-24, 25-23, 25-19) untuk The Red Force.

Megawati dan kawan-kawan berhasil memberikan tekanan besar kepada pemain lawan di sepanjang pertandingan. Bertandang ke markas tim juara bertahan, tak membuat mereka gentar.

Megawati Hangestri bermain bersama Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)
Megawati Hangestri bermain bersama Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)

Namun, beberapa kali di pertengahan set, kelemahan mereka masih terlihat. Tim tamu mudah hilang fokus saat sudah unggul jauh sehingga sempat terkejar lawan.

Beruntung, di poin-poin krusial, Mega tampil bersih dan membuat beberapa poin penting yang mengantarkan pada set point. Selain itu, pemain Hyundai Hillstate juga cukup banyak melakukan kesalahan sendiri di akhir set ketiga.

 

