SUWON – Hasil Daejeon JungKwanJang Red Sparks vs Hyundai Hillstate di Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Suwon Indoor Gymnasium, Selasa (25/3/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 (26-24, 25-23, 25-19) untuk The Red Force.
Megawati dan kawan-kawan berhasil memberikan tekanan besar kepada pemain lawan di sepanjang pertandingan. Bertandang ke markas tim juara bertahan, tak membuat mereka gentar.
Namun, beberapa kali di pertengahan set, kelemahan mereka masih terlihat. Tim tamu mudah hilang fokus saat sudah unggul jauh sehingga sempat terkejar lawan.
Beruntung, di poin-poin krusial, Mega tampil bersih dan membuat beberapa poin penting yang mengantarkan pada set point. Selain itu, pemain Hyundai Hillstate juga cukup banyak melakukan kesalahan sendiri di akhir set ketiga.