Hasil Red Sparks vs Hyundai Hillstate di Playoff Semifinal Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Cs Tumbang 0-3

DAEJEON - Hasil buruk didapatkan Red Sparks saat melawan Hyundai Hillstate laga kedua perebutan tiket final Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025, pada Kamis (27/3/2025) malam WIB. Pasalnya Megawati Hangestri cs dibuat takluk dengan skor telak 0-3 dari lawannya tersebut.

Red Sparks tepatnya kalah dengan skor 20-25,17-25, dan 22-25 di game kedua playoff semifinal Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Dalam laga yang dimainkan di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan tersebut, Red Sparks benar-benar tak berkutik.

Hasil itu membuat Hillstate membalas kekalahan saat menjamu Red Sparks dengan skor 0-3 dalam pertemuan pertama. Jadi, kedudukan kedua Red Sparks vs Hyundai Hillstate kini sama kuat 1-1 di semifinal playoff tersebut.

Jalannya Pertandingan

Red Sparks dan Hyundai Hillstate bermain agresif dalam set pertama. Pasalnya, kedua tim berusaha keras untuk meraih poin demi poin.

Megawati Hangestri saat bela Red Sparks. (instagram/red__Sparks)

Kedua tim saling mengejar poin sehingga laga berjalan cukup menarik. Pada set pertama, Hyundai Hillstate unggul atas Red Sparks dengan skor 25-20

Hyundai Hillstate menunjukan dominasinya dalam set kedua. Lantaran, mereka membuat Red Sparks cukup kesulitan untuk mendapatkan poin.

Alhasil, Hyundai Hillstate berhasil mengulang catatan dalam set pertama. Kini dalam set kedua mereka unggul 25-17 atas tim lawan.