HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Red Sparks vs Hi Pass di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Cs Kalah Tipis 2-3!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |20:10 WIB
Hasil Red Sparks vs Hi Pass di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Cs Kalah Tipis 2-3!
Red Sparks kala berlaga. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

HASIL Red Sparks vs Hi Pass di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 akan diulas Okezone. Megawati Hangestri cs harus mendapat kekalahan tipis dengan skor 2-3.

Duel Red Sparks vs Hi Pass digelar di Chungmu Gymnasium, menjamu Hi-Pass, Rabu (19/3/2025) sore WIB. Laga berakhir dengan skor 2-3 (20-25, 25-19, 25-19, 17-25, dan 8-15) untuk kekalahan Red Sparks.

Red Sparks

Jalannya Pertandingan

Red Sparks mendapat perlawanan cukup ketat dari Hi Pass pada set pertama. Hal itu ditandai kedua tim saling kejar-mengejar poin dengan tempo laga yang tinggi.

Tim tuan rumah harus mengakui keunggulan Hi Pass pada set pertama. Pasalnya, mereka kalah dengan skor 20-25.

Megawati Hangestri dan kolega berusaha bangkit dalam set kedua. Hal itu ditandai mereka bermain lebih agresif untuk merespons hasil set pertama.

Red Sparks berhasil meraih hasil baik dalam set kedua. Pasalnya, mereka mengamankan laga dengan skor 25-19 atas Hi Pass.

 

1 2
