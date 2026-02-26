Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Alwi Farhan Puasa Ramadhan saat Tampil di All England 2026?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |00:05 WIB
Alwi Farhan Puasa Ramadhan saat Tampil di All England 2026?
Alwi Farhan siap tampil maksimal di All England 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

TUNGGAL putra Indonesia, Alwi Farhan, belum bisa memastikan apakah akan menjalankan puasa atau tidak saat bertanding di All England 2026. Ia mengatakan keputusan tersebut menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Sesuai jadwal, All England 2026 berlangsung pada 3-8 Maret 2026 di Utilita Arena, Birmingham, Inggris. Kejuaraan bulu tangkis tertua di dunia itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi atlet muslim, tak terkecuali Alwi Farhan karena berlangsung pada periode Ramadhan 2026.

1. Alwi Farhan Menunggu Jadwal Pertandingan All England 2026

Alwi Farhan. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

Lalu pertanyaannya, apakah Alwi Farhan akan tetap menjalankan ibadah puasa selama berlaga di ajang tersebut? Tunggal putra nomor satu di Pelatnas Cipayung itu masih ingin melihat situasi yang ada, mengingat jadwal pertandingan belum diketahui. 

“Lihat keadaan. Enggak ada yang tahu kan mainnya di jam berapa, ya lebih melihat situasi,” kata Alwi Farhan saat ditemui di Pelatnas Cipayung awal pekan ini.

Kalaupun pada akhirnya tidak menjalankan puasa, Alwi Farhan tidak akan melepas tanggung jawab sebagai seorang muslim. Pemain 20 tahun itu mengungkapkan akan menggantinya setelah bulan Ramadhan berakhir. 

“Kalau saya berjuang kan bawa nama agama saya juga, jadi saya bertanggung jawab ketika saya tidak puasa, tapi saya akan ganti,” lanjut juara Indonesia Masters 2026 ini.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
