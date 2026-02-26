Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Pembalap Muslim MotoGP Karel Abraham, Rider yang Disebut Hanya Andalkan Kekayaan Orangtua

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |02:05 WIB
Kisah Pembalap Muslim MotoGP Karel Abraham, Rider yang Disebut Hanya Andalkan Kekayaan Orangtua
Karel Abraham dan para pembalap MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH pembalap Muslim MotoGP, Karel Abraham, menarik diulas. Sebab, dia sempat disebut rider yang hanya andalkan kekayaan orangtua.

Kiprah Karel Abraham di MotoGP sendiri tak terlalu manis. Meski begitu, namanya tetap selalu dikenang karena jadi salah satu pembalap Muslim yang pernah mewarnai ajang MotoGP.

Karel Abraham

1. Kiprah di MotoGP

Karel Abraham debut di ajang MotoGP pada 2011. Pembalap asal Republik Ceko tersebut membela klub satelit Ducati saat itu, yakni Cardion AB Motoracing.

Namun, debut Abraham tak berjalan manis. Dia hanya bisa meraih 64 poin sehingga finis di urutan ke-14 saja pada klasemen akhir. Abraham bahkan tak pernah merasakan finis di 5 besar.

Hasil itu berlanjut ke musim 2012 kala dirinya masih membela tim yang sama. Kembali, Abraham hanya bisa menempati posisi ke-14 di klasemen akhir pembalap MotoGP 2012.

Abraham mencoba peruntungan pada 2014 untuk hijrah ke Honda. Namun, dia masih membela tim yang sama, yakniCardion AB Motoracing. Hasil yang didapat Abraham jauh lebih buruk. Dia hanya mendapat 33 poin sepanjang musim. Bahkan, pada 2015, di tim dan pabrikan yang sama, Abraham tidak bisa mendapatkan satu pun poin di sepanjang musim.

Meski begitu, Abraham masih bisa terus bertahan di MotoGP. Sempat vakum pada 2016, dia comeback pada 2017 dengan memperkuat tim satelit Ducati, yakni Aspar Team. Tapi lagi-lagi, Abraham tak bisa unjuk gigi sehingga hanya finis di urutan ke-20 klasemen dengan 32 poin.

Tren negatifnya berlanjut ke musim 2018 kala membela Angel Nieto Team karena hanya bisa meraih 12 poin saja. MotoGP 2019 pun jadi musim terakhir Abraham mentas di ajang balap motor bergengsi tersebut. Musim itu, dirinya bisa finis di urutan ke-24 dengan hanya meraih 9 poin saja.

 

Halaman:
1 2
