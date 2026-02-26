Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Mantan Pebulu Tangkis Indonesia yang Bikin Pangling Usai Putuskan Berhijab, Nomor 1 Bidadari Ganda Putri!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |03:05 WIB
5 Mantan Pebulu Tangkis Indonesia yang Bikin Pangling Usai Putuskan Berhijab, Nomor 1 Bidadari Ganda Putri!
Rizki Amelia Pradipta kini berhijab. (Foto: Instagram/@ameliarizki)
A
A
A

LIMA mantan pebulu tangkis Indonesia yang bikin pangling usai putuskan berhijab menarik diulas. Salah satunya bidadari ganda putri.

Ya, keputusan besar diambil sejumlah pebulu tangkis Indonesia dalam perjalanan karier hingga kehidupannya. Beberapa memutuskan berhijrah dengan memperdalam ilmu agama usai tak lagi berkarier sebagai pebulu tangkis profesional.

Ketekunan dalam beragama ditunjukkan sejumlah pebulu tangkis lewat pakaiannya yang lebih tertutup. Beberapa pemain bahkan memutuskan berhijab. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Mantan Pebulu Tangkis Indonesia yang Bikin Pangling Usai Putuskan Berhijab:

1. Rizki Amelia Pradipta

Rizki Amelia Pradipta IG

Salah satu mantan pebulu tangkis Indonesia yang bikin pangling usai putuskan berhijab adalah Rizki Amelia Pradipta. Dia pernah jadi andalan Indonesia di sektor ganda.

Sejumlah gelar juara berhasil diraih Rizki kala masih aktif bermain. Di antaranya, ada medali perunggu Asian Games 2018 dan Kejuaraan Asia 2018 dan 2019. Rizki pun mantap mengenakan hijab sejak 2018.

2. Maria Febe Kusumastuti

Maria Febe Kusumastuti foto ig @mariafebe13

Lalu, ada Maria Febe. Dia juga memutuskan berhijab sejak pensiun pada 2016. Keputusan juga diambil setelah dirinya resmi menikah dengan Andre Adista.

Febe sendiri diketahui seorang mualaf. Pebulu tangkis yang pernah jadi andalan di sektor tunggal putri ini mengcap dua kalimat syahadat pada 2013. Keputusannya jadi mualaf didorong ketertarikan dengan Islam sejak kecil.

3. Dinar Dyah Agustine

Dinar Dyah Ayustine foto djarum badminton

Di urutan ketiga, ada Dinar Dyah Agustine. Dia memutuskan hijrah sekaligus memperdalam agama mulai pertengahan 2018.

Kala itu, Dinar terlihat tampil mengenakan hijab dalam sebuah acara bersama kontingen Indonesia. Dinar saat itu memang belum sepenuhnya memakai hijab dalam keseharian, seperti saat bertanding. Namun kini, dia sudah mantap mengenakan hijab.

 

Halaman:
1 2
