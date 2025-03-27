Kisah Mualaf Pebulu Tangkis Indonesia Maria Febe, Peluk Agama Islam karena Suka Suara Azan sejak Kecil

KISAH mualaf pebulu tangkis Indonesia, Maria Febe Kusumastuti, menarik diulas. Sebab, ternyata dirinya sudah menyukai suara azan sejak kecil, sebelum akhirnya memutuskan memeluk agama Islam.

Keputusan jadi mualaf sendiri diambil Maria Febe pada 2013. Dia membaca dua kalima syahadat di pelatnas.

1. Kiprah Maria Febe

Maria Febe diketahui pernah turut jadi andalan Indonesia di sektor tunggal putri. Kiprah cukup manis pun diukirnya kala masih aktif bermain tepok bulu.

Pada posisi di ranking BWF, Maria Febe pernah ada di urutan ke-18. Ini jadi peringkat terbaik yang pernah ditempati selama kariernya. Hal itu terjadi pada 2010.

Maria Febe pun berhasil merebut gelar juara di sejumlah ajang bergengsi. Di antaranya, Australia Open hingga Bitburger Open.

Tak hanya itu, Maria Febe juga berhasil menyabet status runner-up di Selandia Baru Open 2009. Atlet kelahiran Boyolali, 30 September 1989 itu juga pernah membantu tim bulu tangkis Indonesia meraih medali perunggu di Piala Uber 2010 hingga medali perunggu di Asian Games 2010.