2 Eks Pebulu Tangkis Indonesia yang Putuskan Jadi Mualaf, Nomor 1 Senang Dengar Suara Azan!

2 eks pebulu tangkis Indonesia yang putuskan jadi mualaf akan diulas Okezone. Salah satunya ada pemain yang putuskan jadi mualaf karena senang dengar suara azan.

Ya, keputusan besar diambil sejumlah atlet dunia, termasuk soal keyakinan beragama. Beberapa pebulu tangkis Indonesia pun memilih menjadi mualaf. Siapa saja mereka?

Berikut 2 eks pebulu tangkis Indonesia yang putuskan jadi mualaf:

2. Adriyanti Firdasari

Salah satu eks pebulu tangkis Indonesia yang putuskan jadi mualaf adalah Adriyanti Firdasari. Dia pernah jadi andalan Indonesia di sektor tunggal putri.

Beragam prestasi pun diukir Adriyanti Firdasari semasa masih aktif bermain. Di antaranya meraih medali emas SEA Gmes 2005 dan 2007, juara Indonesia Masters 2014, Makau Open 2010, dan masih banyak lagi lainnya.

Di balik kariernya yang cemerlang, keputusan besar diambil Adriyanti Firdasari. Dia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Kini, usai pensiun, Adriyanti Firdasari pun berhijrah mengenakan hijab.