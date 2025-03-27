Tak Jemawa, Marc Marquez Tetap Serius Tatap MotoGP Amerika Serikat 2025

AUSTIN – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez dijagokan untuk juara di MotoGP Amerika Serikat 2025. Menariknya, Marquez tak perduli dengan anggapan itu, buktinya ia tetap serius menatap balapan seri ketiga MotoGP 2025 tersebut.

Seri ketiga MotoGP 2025 itu tepatnya akan berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat. MotoGP Amerika Serikat 2025 itu tepatnya akan dimulai pada 28-31 Maret 2025.

1. Targetkan Kemenangan

Marc Marquez mengatakan akan berusaha menyiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk MotoGP Amerika Serikat. Jadi, dia dan timnya akan memaksimalkan waktu yang tersisa saat ini demi meraih kemenangan.

"Kami harus tetap fokus, menghindari kesalahan, dan memperhatikan detail," kata Marc Marquez dilansir dari Motosan, Kamis (27/3/2025).

Pembalap asal Spanyol menegaskan akan berusaha mengeluarkan seluruh kemampuannya saat turun balap nanti. Pasalnya, dia ingin kembali mencatatkan kemenangan agar makin kukuh di puncak klasemen pembalap MotoGP 2025

Marc Marquez melaju pada MotoGP Argentina 2025 (Foto: Ducati Corse)

"Bekerja keras dengan seluruh tim agar tetap kompetitif," sambung Marquez.

2. Posisi Marquez di Klasemen

Saat ini Marquez menempati posisi puncak klasemen dengan 74 poin. Posisi itu berkat menjadi pemenang dalam MotoGP Thailand dan Argentina.