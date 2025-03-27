Bawa Modal Bagus, Franco Morbidelli Bidik Podium di MotoGP Amerika Serikat 2025

Franco Morbidelli membawa modal bagus ke MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

AUSTIN – Franco Morbidelli membawa modal bagus ke MotoGP Amerika Serikat 2025. Ia bertekad untuk kembali naik podium seperti di seri kedua MotoGP 2025.

Morbidelli berhasil meraih podium dengan finis ketiga pada MotoGP Argentina 2025. Hasil inilah yang menjadi bekal bagus bagi murid Valentino Rossi itu dalam mengarungi seri Amerika Serikat di Sirkuit CoTA, Austin, Texas, 28-30 Maret.

Franco Morbidelli finis ketiga di MotoGP Argentina 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

"Kami datang dengan kepercayaan diri dan semangat tinggi setelah hasil luar biasa di Argentina,” kata Morbidelli, dilansir dari Crash, Kamis (27/3/2025).

1. Kedua

Pembalap asal Italia itu mengincar podium keduanya di MotoGP Amerika Serikat 2025. Morbidelli optimistis bisa meraih itu karena diselimuti kepercayaan diri yang tinggi.

"Tujuan kami adalah mempertahankan momentum tersebut dan langsung tampil kuat sejak hari pertama, bekerja sebaik yang kami lakukan di dua balapan pertama,” ujar pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team tersebut.