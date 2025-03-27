Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bawa Modal Bagus, Franco Morbidelli Bidik Podium di MotoGP Amerika Serikat 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |01:18 WIB
Bawa Modal Bagus, Franco Morbidelli Bidik Podium di MotoGP Amerika Serikat 2025
Franco Morbidelli membawa modal bagus ke MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
A
A
A

AUSTIN – Franco Morbidelli membawa modal bagus ke MotoGP Amerika Serikat 2025. Ia bertekad untuk kembali naik podium seperti di seri kedua MotoGP 2025.

Morbidelli berhasil meraih podium dengan finis ketiga pada MotoGP Argentina 2025. Hasil inilah yang menjadi bekal bagus bagi murid Valentino Rossi itu dalam mengarungi seri Amerika Serikat di Sirkuit CoTA, Austin, Texas, 28-30 Maret.

Franco Morbidelli finis ketiga di MotoGP Argentina 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
Franco Morbidelli finis ketiga di MotoGP Argentina 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

"Kami datang dengan kepercayaan diri dan semangat tinggi setelah hasil luar biasa di Argentina,” kata Morbidelli, dilansir dari Crash, Kamis (27/3/2025).

1. Kedua

Pembalap asal Italia itu mengincar podium keduanya di MotoGP Amerika Serikat 2025. Morbidelli optimistis bisa meraih itu karena diselimuti kepercayaan diri yang tinggi.

"Tujuan kami adalah mempertahankan momentum tersebut dan langsung tampil kuat sejak hari pertama, bekerja sebaik yang kami lakukan di dua balapan pertama,” ujar pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192614/marc_marquez_juara_motogp_2025_setelah_mengalami_serangkaian_cedera_parah_ducaticorse-gz31_large.jpg
Marc Marquez Juara MotoGP 2025 Setelah Serangkaian Cedera Parah, Bos Ducati: Jadi Teladan bagi Siapa pun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192416/marc_marquez_mengakui_gelar_juara_dunia_motogp_2025_akan_selalu_terasa_spesial_dan_penting-ef5s_large.jpg
Marc Marquez Akui Gelar Juara Dunia MotoGP 2025 Sangat Spesial: Titel Ke-10 Rasanya akan Beda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192434/alex_rins_menyebut_aprilia_racing_sudah_selevel_dengan_ducati_di_motogp_2025-Y81Q_large.jpg
Alex Rins Sebut Aprilia Selevel dengan Ducati di MotoGP 2025, Yamaha Masih Tertinggal dari Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/38/3192099/marc_marquez_memberi_kabar_baik_soal_cedera_bahunya-0Rdc_large.jpg
Marc Marquez Beri Kabar Baik soal Cedera Bahunya, Bocorkan Proses Pemulihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/38/3192084/jorge_lorenzo_sengaja_merahasiakan_hal_ini_dari_valentino_rossi_demi_juara_dunia_motogp_2015-6nXR_large.jpg
Jorge Lorenzo Rahasiakan Hal Ini dari Valentino Rossi demi Juara Dunia MotoGP 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/38/3192067/dominasi_marc_marquez_di_motogp_2025_bikin_bosan_tapi_rivalnya_justru_gembira-EhKg_large.jpg
Kembalinya Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 Ikut Bikin Rival Gembira
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement