Tampil di Play Like Pro, Delon Ingin Olahraga Biliar di Indonesia Lebih Maju

JAKARTA - PB POBSI menggelar ajang bertajuk "Play Like Pro" di Headquarter Bar N Pool, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025). Ini mempertemukan artis, selebgram, influencer, hingga atlet nasional.

1. Antusias

PB POBSI menggelar turnamen biliar Play Like Pro (Foto: Okezone/Fadli Ramadan)

Delon sangat antusias dengan gelaran tersebut. Menurutnya, ajang tersebut sangat bagus untuk menggairahkan olahraga biliar di Indonesia yang belum populer di masyarakat luar.

"Intinya, kami semua di sini untuk membangkitkan biliar Indonesia agar semakin maju,” kata Delon, Senin (24/3/2025).

“Tidak ada kalah menang di sini, pokoknya kami semua senang-senang," imbuh jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol tersebut.

2. Mahal

Delon mengakui biliar terkenal dengan olahraga mahal yang tidak bisa dimainkan oleh banyak orang. Padahal, ada banyak rumah biliar yang menyediakan tarif rendah untuk bisa membuat orang-orang bermain biliar.

"Karena olahraga biliar ini up and down di Indonesia. Tapi sekarang makin maju. Makanya, ada artis dari yang awalnya nggak bisa menjadi bisa," tutur pria berkacamata itu.