Rico Ceper Senang Diundang PB POBSI ke Turnamen Play Like Pro, Bangga Ikut Majukan Olahraga Biliar

JAKARTA – Rico Ceper senang diundang PB POBSI ke turnamen biliar Play Like Pro. Ia merasa bangga bisa ikut memajukan olahraga tersebut.

1. Silaturahmi

PB POBSI menggelar turnamen biliar Play Like Pro (Foto: Okezone/Fadli Ramadan)

Play Like Pro mempertemukan artis, selebgram, influencer, dan atlet nasional dalam satu turnamen. Ini dilakukan sebagai upaya dalam memajukan olahraga biliar di Indonesia dan membuatnya semakin dikenal luas.

"Ini silaturahmi juga dengan latar belakang berbeda. Jadi mainnya ada yang single artis dengan artis dan double atlet dengan artis dan influencer dengan artis. Pokoknya di sini kami senang-senang," kata Rico, Senin (24/3/2025).

2. Konsep Unik

Play Like Pro mengusung konsep yang cukup unik dengan menggabungkan artis, selebgram, influencer, dan atlet nasional dalam satu tim. Sehingga, seluruh tim memiliki kekuatan yang setara untuk memenangi hadiah total Rp50 juta.

"Sebagian teman-teman artis datang ke sini memang mencari nafkah," kata Rico seraya tertawa.

3. Sangat Bagus

PB POBSI menggelar turnamen biliar Play Like Pro (Foto: Okezone/Fadli Ramadan)

Terlepas dari hadiah yang disediakan, Rico mengungkapkan ajang tersebut sangat bagus. Sebab, melalui rekan artis dan selebgram serta influencer, olahraga biliar bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat Indonesia.