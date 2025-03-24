Advertisement
SPORT LAIN

Pengen Ikut Pilates? Yuk Kenali Olahraga yang Satu Ini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |13:31 WIB
Pengen Ikut Pilates? Yuk Kenali Olahraga yang Satu Ini!
Mengenal lebih dekat dengan pilates. (Foto: Ist)
A
A
A

PILATES kini jadi makin populer di berbagai kalangan, termasuk para selebriti, berkat manfaatnya yang beragam dan fleksibilitasnya untuk berbagai tingkat kemampuan. Jika kamu tertarik untuk mengenal lebih dalam tentang olahraga ini, berikut adalah hal-hal yang perlu kamu tahu mengenai Pilates!

Apa Itu Pilates?

Pilates adalah metode latihan yang dirancang untuk meningkatkan fleksibilitas, kekuatan otot, postur tubuh, serta keseimbangan. Latihan ini berfokus pada penguatan otot inti (core) melalui gerakan yang terkontrol serta dikombinasikan dengan teknik pernapasan yang tepat.

Berikut 5 Jenis Pilates yang Bisa Dicoba:

1. Mat Pilates

Latihan ini berfokus pada penguatan otot inti dan sangat cocok bagi mereka yang sering mengalami nyeri punggung. Selain membantu meningkatkan keseimbangan, Mat Pilates juga efektif dalam mengurangi ketidaknyamanan pada area punggung.

2. Contemporary Pilates

Sering digunakan dalam rehabilitasi cedera, metode ini memungkinkan modifikasi gerakan sesuai kreativitas instruktur. Contemporary Pilates juga mengajarkan posisi panggul netral untuk menjaga postur tubuh tetap tegak dengan alignment yang benar.

Soulyu
Soulyu

3. Classical Pilates

Jenis Pilates ini lebih menekankan posisi panggul posterior, di mana pinggul sedikit dimiringkan ke belakang. Selain itu, perhatian khusus diberikan pada postur kepala, leher, dan bahu. Metode ini sering digunakan sebagai terapi untuk mengurangi nyeri leher dan punggung kronis.

4. Stott Pilates

Dikembangkan dengan mengintegrasikan prinsip ilmu olahraga modern dan rehabilitasi tulang belakang, Stott Pilates menekankan pemanasan yang bertujuan menyelaraskan tubuh serta meredakan ketegangan di area punggung dan leher.

5. Reformer Pilates

Latihan ini menggunakan alat bernama reformer, yang menyerupai tempat tidur dengan rangka, tali, dan pegas. Dibandingkan Mat Pilates, latihan ini lebih intens dan cocok untuk mereka yang sudah memiliki pengalaman.

 

