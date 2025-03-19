5 Kecelakaan Paling Brutal di Sepanjang Sejarah MotoGP, Nomor 1 Valentino Rossi Nyaris Meninggal Dunia

SETIDAKNYA ada 5 kecelakaan paling brutal di sepanjang sejarah MotoGP. Salah satunya bahkan melibatkan sang legenda MotoGP, yakni Valentino Rossi.

Selain itu, Sirkuit Mandalika yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia juga pernah menjadi lokasi terjadinya kecelakaan parah. Penasaran siapa saja pembalap yang pernah mengalami kecelakaan tersebut?

Berikut 5 Kecelakaan Paling Brutal di Sepanjang Sejarah MotoGP:

5. Kecelakaan di Sirkuit Mandalika

Marc Marquez pernah kecelakaan parah di Sirkuit Mandalika pada MotoGP 2022. Ia mengalami insiden di tikungan tujuh hingga membuatnya terpental dari motor Honda yang ia tunggangi.

Motor Marquez hancur berantakan, sementara rider yang kini membela Ducati Lenovo itu mendarat tidak sempurna. Setelah dilarikan ke rumah sakit, Marquez dinyatakan mengalami gegar otak dan tak bisa ikut balapan utama MotoGP Mandalika 2022.

4. Terjadi Kecelakaan Horor di Misano

Wayne Rainey REUTERS

Wayne Rainey merupakan Juara dunia 500 cc pada 1990, 1991 dan 1992 bersama Yamaha. Pembalap asal California itu mengalami cedera tulang belakang dalam pertarungan perebutan gelar 1993 melawan Kevin Schwantz di Misano pada usia 32 tahun.

Akibat kecelakaan di Sirkuit Misano itu, Wayne Rainey lumpuh. Akhirnya ia pun pensiun dan hidup dengan duduk di kursi roda.

3. Hingga Motor Terbakar

Insiden Dani Pedrosa dan Lorenzo Savadori foto reuters

Dani Pedrosa dan Lorenzo Savadori pernah mengalami kecelakaan parah di MotoGP Styria 2021. Api melahap kedua motor yang dikendarai Pedrosa dan Savadori diduga akibat bocornya tangki bensin karena kecelakaan beberapa saat sebelumnya.

Saat itu, tabrakan terjadi di tikungan ketiga, Savadori diduga tidak bisa menghindari motor Pedrosa yang sudah jatuh sebelumnya. Beruntung, kedua pembalap dalam kondisi sepenuhnya sadar dan langsung diamankan.

Setelah itu, Pedrosa dikonfirmasi tidak terluka. Akan tetapi, Savadori harus menjalani operasi pada pergelangan kaki kanannya yang patah.