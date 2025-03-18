5 Sirkuit MotoGP Terpendek di Dunia, Nomor 1 Sirkuit Sachsenring!

5 sirkuit MotoGP terpendek di dunia akan diulas Okezone. Salah satunya ada Sirkuit Sachsenring.

Ya, sejumlah negara jadi tuan rumah MotoGP setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir pun, Indonesia turut jadi tuan rumah MotoGP dengan menggelar perlombaannya di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Balapan seru pun selalu tersaji di MotoGP yang digelar di berbagai negara. Tak ayal, menarik menilik serba-serbi soal sirkuit MotoGP.

Berikut 5 sirkuit MotoGP terpendek di dunia:

5. Sirkuit Red Bull Ring

Salah satu sirkuit terpendek di dunia adalah Sirkuit Red Bull Ring. Panjang sirkuit yang berada di Austria ini adalah 4.318 meter.

Ada 628 meter trek lurus di Sirkuit Sachsenring. Kemudian, ada 10 tikungan, dengan rincian 3 tikungan ke kiri dan 7 tikungan ke kanan di sana. Sementara itu, lebar lintasan sendiri mencapai 13 meter.

4. Sirkuit Misano

Selanjutnya, ada Sirkuit Misano. Sirkuit ini juga lebih dikenal dengan nama Sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Sirkuit yang terletak di Italia ini punya panjang lintasan mencapai 4,2 km. Ada trek lurus sepanjang 530 meter. Lalu, total ada 16 tikungan, dengan rincian 6 tikungan ke kiri, dan 10 ke kanan.