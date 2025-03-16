Jelang Balapan MotoGP Argentina 2025: Marc Marquez Waspadai Alex Marquez dan Francesco Bagnaia

TERMAS DE RIO HONDO – Marc Marquez mewaspadai betul ancaman dari Alex Marquez dan Francesco Bagnaia jelang balapan MotoGP Argentina 2025. Ia memprediksi perebutan posisi terdepan akan sengit.

Marquez mengukir hasil manis dengan finis pertama di sprint race MotoGP Argentina 2025. Ia mengasapi Alex Marquez dan Bagnaia di Sirkuit Autodromo Termas De Rio Hondo pada Minggu (16/3/2025) dini hari WIB.

1. Ketat

Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Argentina 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Ketiga pembalap ini lagi-lagi bersaing ketat. Mengingat, mereka juga bersaing sengit di seri sebelumnya, yakni MotoGP Thailand 2025. Bahkan hasil sprint race-nya pun sama, di mana Marquez menang dengan diikuti Marquez dan Bagnaia.

Marquez menyadari ancaman nyata dari dua rider itu pada sesi balapan utama. Menurutnya, Alex dan Bagnaia akan membuat persaingan perebutan podium pertama sangat ketat.

“Alex memiliki ritme yang sangat bagus dan akan tetap bersama kami sampai akhir. Pecco selalu tampil lebih kuat di hari Minggu, jadi dia juga akan ada di sana,” kata Marquez, dilansir dari Motosan, Minggu (16/3/2025).

“Saya rasa podium dan kemenangan akan diperebutkan di antara kami bertiga,” lanjut pria berusia 32 tahun itu.