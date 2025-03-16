Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Duel dengan sang Adik di Sprint Race MotoGP Argentina 2025, Marc Marquez: Dia Sangat Cepat

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |18:38 WIB
Duel dengan sang Adik di Sprint Race MotoGP Argentina 2025, Marc Marquez: Dia Sangat Cepat
Marc Marquez mengakui kecepatan adiknya Alex Marquez pada Sprint Race MotoGP Argentina 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)




TERMAS DE RIO HONDO – Marc Marquez mengakui kecepatan adiknya Alex Marquez pada Sprint Race MotoGP Argentina 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo itu harus berjuang keras untuk meraih kemenangan.

Marquez tampil menawan pada sprint race yang berlangsung di Sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo pada Minggu (16/3/2025) dini hari WIB. The Baby Alien itu mengasapi Alex dan Francesco Bagnaia.

1. Ekstra

Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Argentina 2025 (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Argentina 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Marquez harus kerja ekstra dalam mengukir hasil manis tersebut. Sebab, ia berduel cukup ketat dengan sang adik. Pria asal Spanyol itu mengakui kecepatan Alex tidak beda jauh dengannya.

“Saya harus berjuang keras karena Alex sangat cepat. Dia hampir menyamai rekor sirkuit, dan saya tidak bisa membuka jarak,” ungkap Marquez, dikutip dari Motosan, Minggu (16/3/2025).

2. Start Bagus

Pria berusia 32 tahun itu menilai kunci dalam balapan tersebut adalah start yang bagus. Sejauh ini, Marquez bisa melakukan start yang baik karena menjadi salah satu fokusnya selama pramusim.

“Kami banyak bekerja pada hal ini di pramusim. Kami mencoba menemukan pengaturan elektronik yang memungkinkan saya lebih konsisten,” ungkap Marquez.

 

