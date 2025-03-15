Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kenapa Valentino Rossi Sebut Marc Marquez Sebagai Bodyguard Jorge Lorenzo?

Wikku D Nugroho , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |12:55 WIB
Kenapa Valentino Rossi Sebut Marc Marquez Sebagai Bodyguard Jorge Lorenzo?
Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Marc Marquez. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KENAPA Valentino Rossi sebut Marc Marquez sebagai bodyguard Jorge Lorenzo? Hal ini sempat jadi perbincangan para pencinta MotoGP.

Selalu ada hal menarik dalam dunia MotoGP setiap musimnya. Salah satunya datang dari pembalap legendaris asal Italia, Valentino Rossi.

Valentino Rossi. ig/fiawec_official

Pembalap yang identik dengan nomor 46 itu menuding Marc Marquez membantu Jorge Lorenzo dalam perebutan juara dunia MotoGP. Hal itu terjadi pada musim 2015.

Konspirasi Rossi terhadap Marquez dan Lorenzo

Tudingan Rossi mengenai persekongkolan Marquez dan Lorenzo terjadi setelah seri terakhir MotoGP Valencia. The Doctor -julukan Rossi- hanya mampu finis keempat kala itu.

Sementara itu, Lorenzo yang juga merupakan rekan setim Rossi di Movistar Yamaha dan memiliki selisih poin tipis justru finis di posisi terdepan. Suatu kebetulan, dua pembalap Repsol Honda, Marc Marquez dan Dani Pedrosa, finis kedua dan ketiga. Tentu ini membuat Rossi curiga dengan hasil balapan tersebut.

Konspirasi ini awalnya juga dimulai saat Rossi terlibat insiden dengan Marquez di kualifikasi MotoGP Valencia. Insiden itu membuat pembalap asal Italia tersebut harus start dari posisi paling belakang.

"Saya telah melakukan apa yang saya bisa, tapi situasinya memang aneh, (apalagi) dengan Marquez jadi bodyguard-nya Lorenzo. Itu hal yang memalukan bagi olahraga ini (balapan)," ungkap Rossi, sebagaimana dikutip The Guardian.

"Semoga saja pejabat berwenang (kelak) bisa memecahkan masalah ini. Ini jadi akhir yang jelek bagi sebuah kejuaraan balapan yang sebenarnya menarik. Ini bukan lagi menjadi sebuah kejuaraan sesungguhnya, dan hal ini tak seharusnya terjadi di dunia olahraga," sambung pembalap yang telah mengoleksi 7 gelar juara dunia MotoGP tersebut.

 

Halaman:
1 2
