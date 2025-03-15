Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP 2025 Hari Ini: Marc Marquez Kuasai Kualifikasi dan Sprint Race MotoGP Argentina 2025?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |07:58 WIB
Jadwal MotoGP 2025 Hari Ini: Marc Marquez Kuasai Kualifikasi dan Sprint Race MotoGP Argentina 2025?
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati Lenovo)
A
A
A

JADWAL MotoGP 2025 hari ini akan diulas Okezone. Akankah Marc Marquez kuasai kualifikasi dan sprint race MotoGP Argentina 2025?

Ya, gelaran MotoGP Argentina 2025 berlanjut hari ini, Sabtu (15/3/2025). Sejumlah sesi penting nan menarik akan tersaji hari ini, seperti kualifikasi hingga sprint race.

Marc Marquez melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2025 di Thailand (Foto: MotoGP)

1. Marc Marquez Menggila Lagi

Marc Marquez sendiri sukses tampil menggila di hari perdana MotoGP Argentina 2025. Mentas di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, pada Jumat, 14 Maret 2025, dia bisa keluar sebagai tercepat di sesi latihan bebas.

Marquez mencatatkan waktu terbaiknya dengan 1 menit 37,295 detik. Dia meninggalkan jauh rekan setimnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, yang hanya menempati urutan ke-10.

Tentu saja ini jadi modal penting Marquez dalam melakoni beragam sesi lainnya di MotoGP Argentina 2025. Salah satunya kualifikasi yang akan memperebutkan pole position.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/38/3190144/marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-FzYa_large.jpg
Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement