Jadwal MotoGP 2025 Hari Ini: Marc Marquez Kuasai Kualifikasi dan Sprint Race MotoGP Argentina 2025?

JADWAL MotoGP 2025 hari ini akan diulas Okezone. Akankah Marc Marquez kuasai kualifikasi dan sprint race MotoGP Argentina 2025?

Ya, gelaran MotoGP Argentina 2025 berlanjut hari ini, Sabtu (15/3/2025). Sejumlah sesi penting nan menarik akan tersaji hari ini, seperti kualifikasi hingga sprint race.

1. Marc Marquez Menggila Lagi

Marc Marquez sendiri sukses tampil menggila di hari perdana MotoGP Argentina 2025. Mentas di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, pada Jumat, 14 Maret 2025, dia bisa keluar sebagai tercepat di sesi latihan bebas.

Marquez mencatatkan waktu terbaiknya dengan 1 menit 37,295 detik. Dia meninggalkan jauh rekan setimnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, yang hanya menempati urutan ke-10.

Tentu saja ini jadi modal penting Marquez dalam melakoni beragam sesi lainnya di MotoGP Argentina 2025. Salah satunya kualifikasi yang akan memperebutkan pole position.