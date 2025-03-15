Target Marc Marquez di MotoGP Argentina 2025: Bukan Lebih Cepat, tapi Konsisten!

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, beberkan targetnya di MotoGP Argentina 2025. Dia tak berambisi jadi lebih cepat, melainkan ingin tampil konsisten.

Ya, MotoGP Argentina 2025 tengah bergulir saat ini. Balapan itu digelar di Autodromo Termas de Rio Hondo, Argentina. Balapan utama sendiri akan digelar pada Minggu, 16 Maret 2025.

1. Tampil Konsisten

Marquez pun ingin tampil konsisten selama balapan untuk meraih poin. Hal ini penting dilakukan karena Marquez memang sudah melesat kencang dalam setiap penampilannya.

Dalam latihan bebas pertama MotoGP Argentina 2025 yang digelar Jumat 15 Maret 2025, pembalap asal Spanyol itu pun berhasil menempati posisi pertama. Dia mencatatkan waktu 1 menit 39,385 detik.