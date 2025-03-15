Marc Marquez Akui Perubahan Gaya Balap Pengaruhi Kesukesan di MotoGP 2025

Marc Marquez mengakui perubahan gaya balap berpengaruh terhadap kesuksesan di MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

MARC Marquez mengakui perubahan gaya balap berpengaruh terhadap kesuksesan di MotoGP 2025. Hal itu terbukti dengan kemenangannya pada seri pembuka MotoGP Thailand 2025 dua pekan silam.

Marquez tampil dominan pada balapan di Sirkuit Internasional Buriram, Buriram, tersebut. Ia meraih start terdepan lalu memenangi Sprint Race serta balapan utama.

1. Kalem

Dibalik kesuksesannya, Marquez ternyata sedikit mengubah gaya balapnya menjadi lebih kalem. Hal itu dilakukan seiring usianya yang semakin bertambah.

"Salah satu hal yang paling banyak saya kerjakan musim dingin ini adalah menjadi lebih bersih dalam berkendara,” kata Marquez dikutip dari Crash, Sabtu (15/3/2025).

"Usia saya bukan 20 lagi, saya sudah 32 tahun, saya harus mengelola air terjun, tubuh saya,” imbuh The Baby Alien.

“Itulah sebabnya saya harus bersih dan mengelola energi saya," tukas Marquez.