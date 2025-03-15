Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan MotoGP Argentina 2025: Marc Marquez Cetak Rekor Lap, Francesco Bagnaia Memalukan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |03:23 WIB
Hasil Latihan MotoGP Argentina 2025: Marc Marquez Cetak Rekor Lap, Francesco Bagnaia Memalukan!
Marc Marquez kuasai latihan bebas MotoGP Argentina 2025. (Foto: X/@ducaticorse)
A
A
A

HASIL latihan MotoGP Argentina 2025 yang dilangsungkan di Sirkuit Termas de Rio Hondo pada Sabtu (15/3/2025) dini hari WIB baru saja diketahui. Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 37.295 detik, sekaligus meraih lap terbaik yang pernah dicetak rider MotoGP di sirkuit ini.

1. Marc Marquez Calon Kuat Juara MotoGP Argentina 2025

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- mengulangi pencapaiannya yang juga finis di posisi puncak pada hasil latihan bebas 1 MotoGP Argentina 2025. Melihat hasil di dua latihan bebas ini, sulit membendung Marc Marquez menjadi kampiun MotoGP Argentina 2025.

Marc Marquez menggila di latihan bebas MotoGP Argentina 2025. (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez menggila di latihan bebas MotoGP Argentina 2025. (Foto: Ducati Corse)

2. Dominasi Ducati

Lanjut di posisi dua ada pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio. Rider berpaspor Italia ini terpaut 0,135 detik dari The Baby Alien di posisi puncak.

Fabio Di Giannantonio mendapat peningkatan posisi yang signifikan ketimbang pencapaiannya di latihan bebas 1. Di latihan bebas 1, tandem dari Franco Morbidelli ini menempati posisi 14.

Melengkapi tiga besar ada jagoan Gresini Racing, Alex Marquez. Ia sekaligus mengulangi pencapaiannya di latihan bebas 1 yang juga menempati posisi tiga.

Lanjut di posisi empat ada rider Aprilia, Marco Bezzecchi. Ia tertinggal 0,215 dari Marc Marquez di puncak klasemen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
