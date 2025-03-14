Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Nikmati MotoGP 2025 sebagai Pembalap Veteran

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |02:40 WIB
Marc Marquez Nikmati MotoGP 2025 sebagai Pembalap Veteran
Marc Marquez menikmati MotoGP 2025 sebagai pembalap veteran (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MARC Marquez begitu menikmati statusnya sebagai pembalap veteran di MotoGP 2025. Namun, pembalap tim Ducati Lenovo itu memastikan tubuhnya sudah sangat bugar.

Marquez bersinar di MotoGP Thailand 2025 dua pekan lalu. Ia merebut start terdepan, memenangi Sprint Race, dan finis pertama pada balapan utama di Sirkuit Internasional Buriram, Buriram, Thailand.

1. Veteran

Marc Marquez merayakan kemenangan di MotoGP Thailand 2025

Sekadar informasi, Marquez merupakan salah satu pembalap veteran di MotoGP 2025. Usianya yang sudah mencapai 32 tahun, hanya kalah dari Johann Zarco selaku yang tertua yakni 34 tahun.

Namun, dibandingkan pria asal Prancis itu, Marquez sudah lebih lama di MotoGP. Ia debut pada MotoGP 2013 sementara Zarco baru naik ke kelas premier pada 2017.

2. Optimistis

Marquez mengatakan optimistis masih bisa bersaing dengan pembalap lainnya sampai dengan akhir musim MotoGP 2025. Pasalnya, ia sudah melakukan persiapan dengan cukup baik dari berbagai aspeknya.

"Saya seorang veteran yang sangat bugar," kata Marquez dilansir dari Motosan, Jumat (14/3/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/38/3190144/marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-FzYa_large.jpg
Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement