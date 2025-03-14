Marc Marquez Nikmati MotoGP 2025 sebagai Pembalap Veteran

MARC Marquez begitu menikmati statusnya sebagai pembalap veteran di MotoGP 2025. Namun, pembalap tim Ducati Lenovo itu memastikan tubuhnya sudah sangat bugar.

Marquez bersinar di MotoGP Thailand 2025 dua pekan lalu. Ia merebut start terdepan, memenangi Sprint Race, dan finis pertama pada balapan utama di Sirkuit Internasional Buriram, Buriram, Thailand.

1. Veteran

Sekadar informasi, Marquez merupakan salah satu pembalap veteran di MotoGP 2025. Usianya yang sudah mencapai 32 tahun, hanya kalah dari Johann Zarco selaku yang tertua yakni 34 tahun.

Namun, dibandingkan pria asal Prancis itu, Marquez sudah lebih lama di MotoGP. Ia debut pada MotoGP 2013 sementara Zarco baru naik ke kelas premier pada 2017.

2. Optimistis

Marquez mengatakan optimistis masih bisa bersaing dengan pembalap lainnya sampai dengan akhir musim MotoGP 2025. Pasalnya, ia sudah melakukan persiapan dengan cukup baik dari berbagai aspeknya.

"Saya seorang veteran yang sangat bugar," kata Marquez dilansir dari Motosan, Jumat (14/3/2025).